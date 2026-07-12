Volgens Formule 1-analist Will Buxton is Isack Hadjar de meest competitieve teamgenoot die Max Verstappen heeft gehad sinds Daniel Ricciardo. De Brit is onder de indruk van de prestaties van de Fransman en stelt dat hij uitstekend werk levert bij Red Bull Racing, zo zegt hij in de podcast Up To Speed tegen oud-coureur David Coulthard.

Hadjar rijdt dit jaar zijn eerste seizoen als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. De Frans-Algerijn staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met 52 punten, vlak achter de viervoudig wereldkampioen, die zevende staat met 76 punten. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië eindigde Hadjar knap als vijfde, terwijl Verstappen uitviel door een technisch probleem aan zijn RB22.

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Luxeprobleem voor Red Bull

Volgens Buxton heeft Red Bull opnieuw een luxeprobleem, omdat het team meer talentvolle coureurs heeft dan beschikbare stoeltjes. "Red Bull bevindt zich opnieuw in een lastig parket. Ze hebben eigenlijk te veel coureurs voor de stoeltjes die beschikbaar zijn, of Max nu blijft of wordt ingeruild voor een andere coureur, als we de geruchten mogen geloven", aldus Buxton. Daarbij wijst hij vooral naar Hadjar. "Ik durf wel te stellen dat Hadjar waarschijnlijk de beste teamgenoot is die Max Verstappen heeft gehad sinds Daniel Ricciardo, als je kijkt naar hoe dicht hij bij hem zit. Hadjar levert fantastisch werk. Arvid Lindblad levert fantastisch werk. Liam Lawson levert fantastisch werk", legt hij uit.

Coureurs tijdelijk bij rivalen stallen

Coulthard is het eens met zijn podcastcollega en ziet eveneens dat Red Bull over veel talent beschikt. "Ja, het is een luxeprobleem. Ik neem aan dat er altijd een mogelijkheid is dat ze een van die coureurs ergens anders onderbrengen als ze tevreden zijn over de rest", reageert de voormalig Formule 1-coureur.

'Grens is nog lang niet bereikt'

Volgens Coulthard is de huidige situatie het logische gevolg van de langetermijnvisie van Red Bull. "Ik denk dat Red Bull de concurrentie voor is als het gaat om investeringen in de autosport en in jonge coureurs. Als je ziet hoeveel ze daarin hebben geïnvesteerd en wat dat inmiddels heeft opgeleverd, dan denk ik niet dat ze het gevoel hebben dat ze de grens hebben bereikt van wat ze hierin kunnen investeren", besluit Coulthard.

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