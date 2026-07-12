Dit is de weersverwachting voor het raceweekend in België
Dit is de weersverwachting voor het raceweekend in BelgiëMaak ons je Google-favoriet
Aankomend weekend gaat het Formule 1-spektakel door op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat betekent dat we ons kunnen opmaken voor de Grand Prix van België, maar wat gaat het weer doen tijdens het raceweekend in de Ardennen?
Hoewel Kimi Antonelli nul punten wist te pakken in Silverstone, leidt de Italiaan nog altijd het kampioenschap met 179 punten. George Russell bezet momenteel P2 met 154 punten. Lewis Hamilton staat daar niet ver achter met 147 punten en Charles Leclerc wist dankzij zijn zege naar 108 punten te klimmen op P4. Verdedigend kampioen Lando Norris moet met 97 punten momenteel genoegen nemen met P5 en Max Verstappen staat met 76 punten op P7. Het raceweekend in België belooft wederom een pittig weekend te worden als het gaat om motorvermogen. Het snelle circuit zal namelijk opnieuw veel vragen van de batterij, zoals ook in Silverstone het geval was. Daar komt de weersverwachting nog eens bij.
Regen hangt in de lucht tijdens F1-weekend in België
Volgens Weerplaza wordt het raceweekend onder aangename temperaturen verreden. Zo zal het op vrijdag 27 graden Celsius zijn en ligt het kwik op zaterdag en zondag tussen de 23 en 25 graden Celsius. Wel is er iedere dag kans op flinke regenbuien, met zo'n 80 procent kans op neerslag op vrijdag, 85 procent op zaterdag en 60 procent op zondag. Daarbij kan er lokaal een behoorlijke hoeveelheid water naar beneden komen. Het weerbericht wordt naarmate het weekend dichterbij komt uiteraard steeds nauwkeuriger.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Red Bull overweegt afscheid Macarena-vleugel na crashes: "Heel onplezierig voor Verstappen"
- 10 juli 2026 15:58
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"
Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen
Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko
Net binnen
Buxton looft Hadjar: 'Beste teamgenoot voor Verstappen sinds Ricciardo'
- 10 minuten geleden
Dit is de weersverwachting voor het raceweekend in België
- 1 uur geleden
Ecclestone had Verstappen graag bij Ferrari gezien: 'Dat had ik hem geadviseerd'
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen onthult gesprek met Mekies na uitvalbeurt: 'Dat doen we altijd'
- 3 uur geleden
Colapinto komt goed weg na spannend moment op Goodwood Festival | F1 Shorts
- Vandaag 11:45
- 46
'Influencer verliest toegang tot Formule 1-paddock na ruzie tijdens Britse GP'
- Vandaag 11:11
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli