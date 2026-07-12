Aankomend weekend gaat het Formule 1-spektakel door op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat betekent dat we ons kunnen opmaken voor de Grand Prix van België, maar wat gaat het weer doen tijdens het raceweekend in de Ardennen?

Hoewel Kimi Antonelli nul punten wist te pakken in Silverstone, leidt de Italiaan nog altijd het kampioenschap met 179 punten. George Russell bezet momenteel P2 met 154 punten. Lewis Hamilton staat daar niet ver achter met 147 punten en Charles Leclerc wist dankzij zijn zege naar 108 punten te klimmen op P4. Verdedigend kampioen Lando Norris moet met 97 punten momenteel genoegen nemen met P5 en Max Verstappen staat met 76 punten op P7. Het raceweekend in België belooft wederom een pittig weekend te worden als het gaat om motorvermogen. Het snelle circuit zal namelijk opnieuw veel vragen van de batterij, zoals ook in Silverstone het geval was. Daar komt de weersverwachting nog eens bij.

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Regen hangt in de lucht tijdens F1-weekend in België

Volgens Weerplaza wordt het raceweekend onder aangename temperaturen verreden. Zo zal het op vrijdag 27 graden Celsius zijn en ligt het kwik op zaterdag en zondag tussen de 23 en 25 graden Celsius. Wel is er iedere dag kans op flinke regenbuien, met zo'n 80 procent kans op neerslag op vrijdag, 85 procent op zaterdag en 60 procent op zondag. Daarbij kan er lokaal een behoorlijke hoeveelheid water naar beneden komen. Het weerbericht wordt naarmate het weekend dichterbij komt uiteraard steeds nauwkeuriger.

De kans op wat druppels tijdens het raceweekend in België stijgt🇧🇪 pic.twitter.com/5kHc20ZG4V — GPFans NL (@GPFansNL) July 12, 2026

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