Verstappen onthult gesprek met Mekies na uitvalbeurt: 'Dat doen we altijd'
Verstappen onthult gesprek met Mekies na uitvalbeurt: 'Dat doen we altijd'Maak ons je Google-favoriet
Afgelopen weekend in Silverstone was het even doorbijten voor Max Verstappen, die voor de zoveelste keer problemen had met zijn RB22. De Nederlander stormde na zijn uitvalbeurt naar zijn eigen kamer op de paddock om af te koelen, waarna Laurent Mekies hem volgde, zo bleek uit beelden op sociale media. Bij PlanetF1 onthult de Nederlander wat er daarna volgde.
Het weekend in Groot-Brittannië verliep teleurstellend voor Verstappen, maar vooral de wrijving tussen Red Bull en de Nederlander werd duidelijk. Zo gaf de viervoudig kampioen in Canada al aan dat het team een andere richting was ingeslagen dan hij liever had gewild en dat hij daarmee had ingestemd "omdat het team het maar even moest voelen". In Silverstone wilde Verstappen na problemen met zijn motor vanuit de pitstraat starten, maar het team ging daar niet in mee.
Mekies gaf tekst en uitleg
Uiteindelijk gingen er nul punten mee naar huis, want in de slotfase was het wederom een probleem met de achtervleugel dat voor een vroegtijdig einde zorgde. De Nederlander stormde daarna zijn kamer op de paddock binnen, waarna Mekies hem snel volgde. "Hij kwam natuurlijk meteen mijn kamer binnen om de problemen die we tijdens de race hadden te bespreken, om me te laten weten wat er daar gebeurd was", zo legt Verstappen uit. Volgens hem was het niet meer dan een routinegesprek: "Maar dat is normaal. Dat doen we altijd, in goede en slechte tijden."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen 'als verloren afgeschreven' door Red Bull-debacle: "Hierom is hij gigantisch pisnijdig"
- 10 juli 2026 13:42
- 7
'Red Bull-management vroegtijdig weg bij gesprek met Verstappen': "Dit nemen ze hem kwalijk"
- 10 juli 2026 19:27
- 8
Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"
- 10 juli 2026 10:14
- 5
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"
Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen
Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko
Net binnen
Buxton looft Hadjar: 'Beste teamgenoot voor Verstappen sinds Ricciardo'
- 10 minuten geleden
Dit is de weersverwachting voor het raceweekend in België
- 1 uur geleden
Ecclestone had Verstappen graag bij Ferrari gezien: 'Dat had ik hem geadviseerd'
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen onthult gesprek met Mekies na uitvalbeurt: 'Dat doen we altijd'
- 3 uur geleden
Colapinto komt goed weg na spannend moment op Goodwood Festival | F1 Shorts
- Vandaag 11:45
- 46
'Influencer verliest toegang tot Formule 1-paddock na ruzie tijdens Britse GP'
- Vandaag 11:11
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli