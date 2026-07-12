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Verstappen, Mekies, socials

Verstappen onthult gesprek met Mekies na uitvalbeurt: 'Dat doen we altijd'

Verstappen, Mekies, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Verstappen onthult gesprek met Mekies na uitvalbeurt: 'Dat doen we altijd'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Afgelopen weekend in Silverstone was het even doorbijten voor Max Verstappen, die voor de zoveelste keer problemen had met zijn RB22. De Nederlander stormde na zijn uitvalbeurt naar zijn eigen kamer op de paddock om af te koelen, waarna Laurent Mekies hem volgde, zo bleek uit beelden op sociale media. Bij PlanetF1 onthult de Nederlander wat er daarna volgde.

Het weekend in Groot-Brittannië verliep teleurstellend voor Verstappen, maar vooral de wrijving tussen Red Bull en de Nederlander werd duidelijk. Zo gaf de viervoudig kampioen in Canada al aan dat het team een andere richting was ingeslagen dan hij liever had gewild en dat hij daarmee had ingestemd "omdat het team het maar even moest voelen". In Silverstone wilde Verstappen na problemen met zijn motor vanuit de pitstraat starten, maar het team ging daar niet in mee.

Mekies gaf tekst en uitleg

Uiteindelijk gingen er nul punten mee naar huis, want in de slotfase was het wederom een probleem met de achtervleugel dat voor een vroegtijdig einde zorgde. De Nederlander stormde daarna zijn kamer op de paddock binnen, waarna Mekies hem snel volgde. "Hij kwam natuurlijk meteen mijn kamer binnen om de problemen die we tijdens de race hadden te bespreken, om me te laten weten wat er daar gebeurd was", zo legt Verstappen uit. Volgens hem was het niet meer dan een routinegesprek: "Maar dat is normaal. Dat doen we altijd, in goede en slechte tijden."

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