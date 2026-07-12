'Influencer verliest toegang tot Formule 1-paddock na ruzie tijdens Britse GP'
'Influencer verliest toegang tot Formule 1-paddock na ruzie tijdens Britse GP'Maak ons je Google-favoriet
De Formule 1 heeft na vorig weekend in Groot-Brittannië een Britse influencer de toegang tot de paddock ontzegd, zo onthult PlanetF1. De desbetreffende influencer had namelijk een woordenwisseling met niemand minder dan de hoofdmarshal van Motorsport UK en diens vrouw tijdens het raceweekend in Silverstone.
Onder de vleugels van Liberty Media heeft de Formule 1 vanaf 2017 de deuren naar sociale media verder geopend. Daarmee is er een nieuwe doelgroep aangeboord die ook vooral naar influencers rondom de Formule 1 kijkt. Op de paddock wemelt het tegenwoordig dan ook niet alleen van de journalisten, maar ook van diverse persoonlijkheden op sociale media.
Toegang tot paddock ingetrokken
Afgelopen weekend in Silverstone ging het volgens het Britse medium mis bij influencer Thandie. Zij richt zich op haar kanalen op de Formule 1 en MotoGP en kreeg het aan de stok met Vince Markey, hoofdmarshal van Motorsport UK, en diens vrouw tijdens een incident tijdens de Formule 2-sessies. Daarbij schold Thandie de vrouw van Markey naar verluidt uit voor "bitch". Het gedrag werd gezien door een Formule 2-official, die daarvoor direct excuses aanbood voor het gedrag van de influencer, iets wat Thandie zelf niet zou hebben gedaan. Daarna werd haar toegang tot de paddock direct ingetrokken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Red Bull-management vroegtijdig weg bij gesprek met Verstappen': "Dit nemen ze hem kwalijk"
- 10 juli 2026 19:27
- 8
Verstappen 'als verloren afgeschreven' door Red Bull-debacle: "Hierom is hij gigantisch pisnijdig"
- 10 juli 2026 13:42
- 7
Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"
- 10 juli 2026 10:14
- 5
Wolff en Russell bevestigen technisch mysterie Mercedes: "Niet overtuigd van de oorzaak"
- 9 juli 2026 20:16
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"
Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen
Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko
Net binnen
'Influencer verliest toegang tot Formule 1-paddock na ruzie tijdens Britse GP'
- 24 minuten geleden
Norris wijst naar huidige staat van F1: "Het is niet toegestaan om lol te hebben"
- 1 uur geleden
- 1
Steiner: 'Verstappen heeft absoluut spijt van misgelopen overstap naar Mercedes'
- 2 uur geleden
- 4
Het tijdschema voor de Grand Prix van België
- 3 uur geleden
Button ziet hoe Red Bull Verstappen in gevaar brengt: "Dit heeft Max nog nooit meegemaakt"
- Vandaag 06:55
Norris vlucht voor paparazzi na pikante date, familie Verstappen 'woest' op Red Bull | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli