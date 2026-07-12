De Formule 1 heeft na vorig weekend in Groot-Brittannië een Britse influencer de toegang tot de paddock ontzegd, zo onthult PlanetF1. De desbetreffende influencer had namelijk een woordenwisseling met niemand minder dan de hoofdmarshal van Motorsport UK en diens vrouw tijdens het raceweekend in Silverstone.

Onder de vleugels van Liberty Media heeft de Formule 1 vanaf 2017 de deuren naar sociale media verder geopend. Daarmee is er een nieuwe doelgroep aangeboord die ook vooral naar influencers rondom de Formule 1 kijkt. Op de paddock wemelt het tegenwoordig dan ook niet alleen van de journalisten, maar ook van diverse persoonlijkheden op sociale media.

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Toegang tot paddock ingetrokken

Afgelopen weekend in Silverstone ging het volgens het Britse medium mis bij influencer Thandie. Zij richt zich op haar kanalen op de Formule 1 en MotoGP en kreeg het aan de stok met Vince Markey, hoofdmarshal van Motorsport UK, en diens vrouw tijdens een incident tijdens de Formule 2-sessies. Daarbij schold Thandie de vrouw van Markey naar verluidt uit voor "bitch". Het gedrag werd gezien door een Formule 2-official, die daarvoor direct excuses aanbood voor het gedrag van de influencer, iets wat Thandie zelf niet zou hebben gedaan. Daarna werd haar toegang tot de paddock direct ingetrokken.

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