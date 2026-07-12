close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Paddockclub, British GP, 2026, generic

'Influencer verliest toegang tot Formule 1-paddock na ruzie tijdens Britse GP'

Paddockclub, British GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO

'Influencer verliest toegang tot Formule 1-paddock na ruzie tijdens Britse GP'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

De Formule 1 heeft na vorig weekend in Groot-Brittannië een Britse influencer de toegang tot de paddock ontzegd, zo onthult PlanetF1. De desbetreffende influencer had namelijk een woordenwisseling met niemand minder dan de hoofdmarshal van Motorsport UK en diens vrouw tijdens het raceweekend in Silverstone.

Onder de vleugels van Liberty Media heeft de Formule 1 vanaf 2017 de deuren naar sociale media verder geopend. Daarmee is er een nieuwe doelgroep aangeboord die ook vooral naar influencers rondom de Formule 1 kijkt. Op de paddock wemelt het tegenwoordig dan ook niet alleen van de journalisten, maar ook van diverse persoonlijkheden op sociale media.

Toegang tot paddock ingetrokken

Afgelopen weekend in Silverstone ging het volgens het Britse medium mis bij influencer Thandie. Zij richt zich op haar kanalen op de Formule 1 en MotoGP en kreeg het aan de stok met Vince Markey, hoofdmarshal van Motorsport UK, en diens vrouw tijdens een incident tijdens de Formule 2-sessies. Daarbij schold Thandie de vrouw van Markey naar verluidt uit voor "bitch". Het gedrag werd gezien door een Formule 2-official, die daarvoor direct excuses aanbood voor het gedrag van de influencer, iets wat Thandie zelf niet zou hebben gedaan. Daarna werd haar toegang tot de paddock direct ingetrokken.

Gerelateerd

Grand Prix van Groot-Brittannië Britse Grand Prix

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Red Bull-management vroegtijdig weg bij gesprek met Verstappen': "Dit nemen ze hem kwalijk"

'Red Bull-management vroegtijdig weg bij gesprek met Verstappen': "Dit nemen ze hem kwalijk"

  • 10 juli 2026 19:27
  • 8
Verstappen 'als verloren afgeschreven' door Red Bull-debacle: "Hierom is hij gigantisch pisnijdig"

Verstappen 'als verloren afgeschreven' door Red Bull-debacle: "Hierom is hij gigantisch pisnijdig"

  • 10 juli 2026 13:42
  • 7
Felle kritiek op Formule 1 na GP Silverstone: "Ze zijn volledig de weg kwijt"

Felle kritiek op Formule 1 na GP Silverstone: "Ze zijn volledig de weg kwijt"

  • Gisteren 20:50
  • 1
Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"

Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"

  • 10 juli 2026 10:14
  • 5
Wolff en Russell bevestigen technisch mysterie Mercedes: "Niet overtuigd van de oorzaak"

Wolff en Russell bevestigen technisch mysterie Mercedes: "Niet overtuigd van de oorzaak"

  • 9 juli 2026 20:16
  • 4
Red Bull overweegt afscheid Macarena-vleugel na crashes: "Heel onplezierig voor Verstappen"

Red Bull overweegt afscheid Macarena-vleugel na crashes: "Heel onplezierig voor Verstappen"

  • 10 juli 2026 15:58

Net binnen

10:03
Norris wijst naar huidige staat van F1: "Het is niet toegestaan om lol te hebben"
08:59
Steiner: 'Verstappen heeft absoluut spijt van misgelopen overstap naar Mercedes'
07:55
Het tijdschema voor de Grand Prix van België
06:55
Button ziet hoe Red Bull Verstappen in gevaar brengt: "Dit heeft Max nog nooit meegemaakt"
11-7
Recap
Norris vlucht voor paparazzi na pikante date, familie Verstappen 'woest' op Red Bull | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop" Exclusief

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"

Gisteren 11:52
Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen klare taal van webber

Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen

Gisteren 08:56 5
Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase papier als communicatiemiddel

Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase

10 juli 2026 18:20 2
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko marko in amsterdam

Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko

10 juli 2026 09:06 4
Ontdek het op Google Play
x