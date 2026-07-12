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Norris in Canada

Norris wijst naar huidige staat van F1: "Het is niet toegestaan om lol te hebben"

Norris in Canada — Foto: © IMAGO
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Norris wijst naar huidige staat van F1: "Het is niet toegestaan om lol te hebben"

Redactie
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Voor regerend wereldkampioen Lando Norris is de hedendaagse Formule 1 misschien wel iets te streng. Zo is de Engelsman dit weekend aanwezig op het Goodwood Festival of Speed en stelt hij daar dat zelfs het neerzetten van een aantal donuts al een probleem is.

Norris wist in 2025 beslag te leggen op zijn eerste wereldtitel en rijdt daarom dit jaar met startnummer één. Toch kan de McLaren-coureur zijn kampioenschap momenteel niet echt verdedigen met een vijfde plaats in de stand. McLaren komt tempo tekort op de Mercedessen, maar ook Ferrari lijkt sterker voor de dag te komen. Teambaas Andrea Stella hintte in Groot-Brittannië dan ook al op updates later dit seizoen. Voorlopig moet het team genoegen nemen met de derde plaats in het constructeursklassement, met een achterstand van 154 punten op koploper Mercedes.

Norris wijst naar te 'strenge' F1

De enkelvoudig wereldkampioen is dit weekend aanwezig op het Goodwood Festival of Speed en staat daar naast zijn grote held Valentino Rossi. De MotoGP-legende hoort Norris daar even klagen over de huidige Formule 1 en vooral over hoe streng alles is geworden. "De Formule 1 is veel te streng. Het is niet toegestaan om lol te hebben", aldus Norris. De McLaren-coureur stelt dat de regels volgens hem simpelweg iets te strikt zijn geworden. "We mogen niet driften en we mogen niet te veel burn-outs doen. Zelfs toen ik vorig jaar het kampioenschap won, mocht ik geen burn-outs doen."

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