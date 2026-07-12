Volgens Bernie Ecclestone heeft Max Verstappen vorig jaar de verkeerde keuze gemaakt door bij Red Bull te blijven. De voormalig eigenaar van de koningsklasse stelt dat de Nederlander eind 2025 had moeten vertrekken en dat er maar één echt alternatief was.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is de afgelopen weken weer een groot onderwerp van gesprek geworden. De frustraties over het uitblijven van een zegevierende wagen kwamen de afgelopen weken namelijk steeds meer naar boven. Mercedes zou momenteel juist tevreden zijn met het huidige rijdersduo en ook Zak Brown heeft aangegeven dat McLaren momenteel geen plek ziet. Ecclestone stelt tegenover Crash.net dan ook dat er maar één team is waar de Nederlander had moeten aansluiten.

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Ecclestone zag Italiaans avontuur Verstappen wel zitten

De 95-jarige Engelsman stelt: "Ik zou vorig jaar hebben geadviseerd om richting Ferrari te gaan." In de ogen van Ecclestone maakt de Nederlander nog altijd het verschil: "Als ik vandaag eigenaar zou zijn van een team, zou ik Verstappen koste wat kost willen hebben. Het zou voor mij veel voordeliger zijn om hem te halen dan om een compleet nieuwe auto te bouwen."

Toch lijkt die deur anno 2026 potdicht te zitten. Charles Leclerc heeft onlangs zijn contract verlengd en hoewel Frédéric Vasseur in Silverstone aangaf dat het momenteel niet het moment is om te spreken over een eventuele contractverlenging van Lewis Hamilton, lijkt die er bij de huidige prestaties uiteindelijk wel te komen.

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