Verstappen wijst naar huidige F1-auto's: 'We moeten ons als coureurs enorm aanpassen'
Verstappen wijst naar huidige F1-auto's: 'We moeten ons als coureurs enorm aanpassen'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Max Verstappen moeten Formule 1-coureurs zich momenteel te veel aanpassen aan de nieuwe generatie auto's. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de huidige reglementen het pure racen moeilijker maken en dat het besturen van de wagens allesbehalve natuurlijk aanvoelt, zo vertelt hij in gesprek met Motorsport.com.
De frustratie van de Nederlander komt voort uit de ingrijpende technische reglementen die dit jaar zijn ingevoerd. Voor volgend jaar wordt er alweer iets meer geleund op de verbrandingsmotor, maar de onderliggende problemen zijn nog altijd aanwezig. Coureurs moeten op rechte stukken soms van het gas of zelfs terugschakelen om de batterij op te laden. Voor de Red Bull-coureur, die na zijn uitvalbeurt in Silverstone momenteel zevende staat in het kampioenschap, voelt de koningsklasse daardoor soms als "Formule E op steroïden".
'Natuurlijk gevoel ver te zoeken'
Vooral in de bochten is het gedrag van de auto's flink veranderd. Door de enorme hoeveelheid elektrisch vermogen en de verplichte actieve aerodynamica moeten coureurs hun rijstijl aanpassen om de achterbanden niet te zwaar te belasten. Daarnaast zorgt het terugwinnen van energie ervoor dat rijders in langzame bochten soms ver moeten terugschakelen, wat invloed heeft op de balans van de auto. "Ook in Oostenrijk nemen we de bochten niet op een echt natuurlijke manier", aldus Verstappen, die daarmee wijst op de problemen met de motorrespons van zijn krachtbron.
Niet racen, maar rekenen
Het gebrek aan een vloeiende rijervaring zit de regerend wereldkampioen dan ook dwars. Waar coureurs vroeger vooral zo snel mogelijk op het gas wilden, draait het nu veel meer om het managen van energie. Soms is het zelfs sneller om in een bocht iets meer snelheid mee te nemen en pas later te accelereren, zodat de elektrische energie op de rechte stukken optimaal gebruikt kan worden. Gevraagd of de huidige auto's ook maar enigszins natuurlijk aanvoelen, is Verstappen duidelijk. "Helemaal niet. We zijn er nog ver vandaan", stelt de Red Bull-coureur. Volgens hem is het racen daardoor veranderd in een kwestie van constant rekenen en managen.
Stap in de goede richting in 2027?
De FIA heeft inmiddels al wijzigingen aangekondigd voor het seizoen van 2027. Om het energiebeheer minder complex te maken, wordt de batterijcapaciteit verhoogd naar 4,5 megajoule en daalt het maximale vermogen van de MGU-K naar 300 kilowatt. Hoewel de auto's hierdoor minder afhankelijk moeten worden van het elektrische systeem op de rechte stukken, verandert dat niets aan de huidige situatie. "Volgend jaar zal er een kleine verbetering zijn, maar met wat we momenteel hebben, moeten we ons als coureurs echt enorm aanpassen", besluit Verstappen.
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