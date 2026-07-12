Volgens Adrian Newey is Aston Martin tekortgeschoten in de communicatie met zijn eigen coureurs tijdens de ontwikkeling van de huidige auto. De teambaas en technisch directeur van de Britse renstal stelt dat Fernando Alonso en Lance Stroll onvoldoende zijn betrokken bij het proces, waardoor het team nu met grote problemen kampt, zo vertelt Newey in gesprek met The Race.

De verwachtingen rondom de nieuwe reglementen en de samenwerking met motorleverancier Honda waren vooraf hooggespannen, maar de werkelijkheid blijkt voorlopig een stuk minder rooskleurig. De AMR26 is gemiddeld de langzaamste auto van de grid, kampt met betrouwbaarheidsproblemen en is bovendien te zwaar. Na negen races staat Aston Martin met slechts één punt onderaan in het constructeurskampioenschap. Daarbij komt Newey nu met de conclusie dat het technische team niet altijd voldoende naar het rijdersduo heeft geluisterd. Een probleem dat dit seizoen bij meerdere teams naar voren is gekomen, waaronder bij Max Verstappen en Red Bull Racing.

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Gebrek aan overleg

Newey erkent dat het team de coureurs eerder had moeten betrekken bij de ontwikkeling van de auto. "Misschien zijn we er schuldig aan geweest dat we niet genoeg tijd hebben doorgebracht met Fernando, Lance en reservecoureur Jak Crawford om precies door te nemen wat we proberen te bereiken met het upgradepakket", geeft de Brit toe. De voormalig topontwerper van Red Bull begrijpt dan ook dat de frustratie binnen het team groeit. "Als mensen het gevoel hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt, raken ze natuurlijk gefrustreerd. Dat zijn menselijke reacties", legt Newey uit. Volgens hem heeft Aston Martin inmiddels een andere aanpak gekozen en wordt er nadrukkelijker geluisterd naar de feedback van de coureurs.

Pijnlijke beslissing

Om de fundamentele problemen met de AMR26 op te lossen, besloot Aston Martin de ontwikkeling in de eerste seizoenshelft grotendeels stil te leggen. Volgens Newey werd al snel duidelijk dat de auto niet competitief genoeg was en dat het team eerst moest begrijpen waar de problemen precies vandaan kwamen. "We hebben de pijnlijke, maar naar mijn mening juiste beslissing genomen om in de eerste helft van het jaar geen ontwikkeling door te voeren", vertelt de teambaas. "Daardoor konden we een stap terug doen, de druk verlagen en onze problemen echt analyseren."

Vizier op Hongarije en Zandvoort

De focus ligt inmiddels op een groot upgradepakket dat in twee fases wordt geïntroduceerd. De eerste grote stap staat gepland voor de Grand Prix van Hongarije en moet zorgen voor gewichtsbesparing en verbeteringen op aerodynamisch vlak. Tijdens de race in Zandvoort volgt een tweede update, waarbij Honda ook een belangrijke motorupgrade introduceert. Newey hoopt dat de veranderingen het tij kunnen keren. "Ik wil iedereen bedanken voor het geduld en begrip, want het is pijnlijk voor ons en onze partners om onze huidige prestaties te zien. Hopelijk wordt dit snel een pijnlijke, maar verre herinnering", besluit de Brit.

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