Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zag zijn race tijdens de Grand Prix van Canada vroegtijdig ten einde komen door een opmerkelijk probleem met zijn Aston Martin. De Spanjaard besloot de strijd op het Circuit Gilles Villeneuve na 24 ronden te staken, niet vanwege een mechanisch defect, maar door fysieke klachten veroorzaakt door een extreme zitpositie in de AMR26.

Het incident in Montreal is illustratief voor het moeizame seizoen dat de renstal uit Silverstone momenteel doormaakt. Met de overstap naar de nieuwe Honda-krachtbronnen kampt het team met grote betrouwbaarheidsproblemen en een gebrek aan vermogen. Aston Martin bungelt momenteel stijf onderaan in het constructeurskampioenschap. De 44-jarige coureur wist dit jaar slechts in twee van de eerste vijf races de finish te halen en staat op een teleurstellende eenentwintigste plaats in de WK-stand met nul punten achter zijn naam.

Extreme zoektocht naar aerodynamica

Voor de nieuwe reglementen van dit jaar heeft Aston Martin de zitpositie van de coureurs drastisch aangepast. Om het zwaartepunt van de auto te verlagen en de aerodynamische invloed van de helm te minimaliseren, liggen de rijders verder achterover dan voorheen. Hoewel eerdere hevige trillingen vanuit de Honda-motor inmiddels grotendeels zijn opgelost, eist de nieuwe houding zijn tol. Na een sterke start in Canada, waarbij de ex-wereldkampioen opklom naar de tiende plaats, werden de fysieke klachten te hevig."Ik voelde me met de ronde oncomfortabeler worden", verklaarde Alonso na afloop tegenover de aanwezige media."De positie voelt niet als de juiste en we reden overduidelijk buiten de punten, best ver buiten de punten en er was geen dreiging van regen meer. Dus besloten we de pijn te stoppen", aldus de routinier.

Aston Martin erkent ontwerpfout

Teambaas Mike Krack geeft toe dat de klachten van zijn stercoureur serieus genomen moeten worden en wijst naar de extreme ontwerpeisen van de huidige generatie Formule 1-auto's."Hij is al een tijdje oncomfortabel, maar nooit op het punt dat het echt een belemmering was", reageert de teambaas op de uitvalbeurt."Het is als een drukpunt waarbij je voelt dat het erger en erger wordt. Ik denk dat we de positionering een beetje moeten heroverwegen. Je probeert met deze auto's zo laag mogelijk te zitten. Als je kijkt naar hoe de coureurs de afgelopen jaren zaten, gaat het steeds meer richting een liggende positie. Misschien zijn we een stap te ver gegaan, maar dat is iets wat we moeten onderzoeken", besluit Krack.

De aanhoudende tegenslagen voeden ondertussen de speculaties over de toekomst van de coureur in de koningsklasse. Zijn contract bij Aston Martin loopt aan het einde van dit jaar af en de komst van topontwerper Adrian Newey heeft nog niet voor de gewenste ommekeer gezorgd. De Spanjaard heeft inmiddels aangegeven pas na de zomerstop een beslissing te nemen over een eventuele contractverlenging, waarbij ook een definitief vertrek uit de Formule 1 en een overstap naar de Dakar Rally tot de mogelijkheden behoren.

