Lewis Hamilton, FIA, Mercedes, Abu Dhabi, 2024

FIA spaart Hamilton voor ophouden Gasly, Aston Martin mag wel de portemonnee trekken

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Na de kwalificatie in Canada moest de FIA nog de administratieve zaken afhandelen. Lewis Hamilton mocht zich namelijk melden bij de stewards voor het ophouden van Pierre Gasly en Aston Martin moest tekst en uitleg geven over twee incidenten.

Voor Aston Martin lijkt er in Canada iets meer snelheid te zijn gevonden. Tijdens de kwalificatie werd Fernando Alonso de pitstraat ingestuurd, maar daar kwam Franco Colapinto aan, die vervolgens moest uitwijken voor de tweevoudig wereldkampioen. De FIA stelde dat dit een typisch geval van een ‘unsafe release’ betreft en legde daarom een boete van 5.000 euro op.

Stroll verliest onderdelen

Lance Stroll werd tijdens de kwalificatie de baan op gestuurd, maar wel in een conditie die de FIA niet als veilig beschouwde. "Tijdens het uitrijden van de pitstraat aan het begin van de sessie verloor auto 18 een buitenste wielcover. Vervolgens raakte tijdens de eerste ronde ook de binnenste wielcover los. Dit specifieke onderdeel is, ondanks dat het van koolstofvezel is gemaakt, potentieel gevaarlijk wanneer het een andere auto of persoon raakt", zo leggen de stewards uit. Aston Martin zal de inspectie verbeteren, maar moet voor dit voorval 7.500 euro aftikken.

Hamilton wordt gespaard

Hamilton wordt door de wedstrijdleiding gespaard voor het ophouden van Gasly tijdens de kwalificatie. "De coureur van auto 44 legde uit dat hij in de veronderstelling was dat auto 10 niet bezig was aan een pushronde, en zijn team bevestigde dat het dezelfde mening had", zo stellen de stewards. Hoewel het volgens Alpine wel degelijk het hinderen van een collega was, was het in de ogen van het Franse team niet ‘onnodig hinderen’ en daarom laat de FIA het voor wat het is en deelt het geen straf uit aan de zevenvoudig wereldkampioen.

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

