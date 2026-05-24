FIA spaart Hamilton voor ophouden Gasly, Aston Martin mag wel de portemonnee trekken
FIA spaart Hamilton voor ophouden Gasly, Aston Martin mag wel de portemonnee trekken
Na de kwalificatie in Canada moest de FIA nog de administratieve zaken afhandelen. Lewis Hamilton mocht zich namelijk melden bij de stewards voor het ophouden van Pierre Gasly en Aston Martin moest tekst en uitleg geven over twee incidenten.
Voor Aston Martin lijkt er in Canada iets meer snelheid te zijn gevonden. Tijdens de kwalificatie werd Fernando Alonso de pitstraat ingestuurd, maar daar kwam Franco Colapinto aan, die vervolgens moest uitwijken voor de tweevoudig wereldkampioen. De FIA stelde dat dit een typisch geval van een ‘unsafe release’ betreft en legde daarom een boete van 5.000 euro op.
Stroll verliest onderdelen
Lance Stroll werd tijdens de kwalificatie de baan op gestuurd, maar wel in een conditie die de FIA niet als veilig beschouwde. "Tijdens het uitrijden van de pitstraat aan het begin van de sessie verloor auto 18 een buitenste wielcover. Vervolgens raakte tijdens de eerste ronde ook de binnenste wielcover los. Dit specifieke onderdeel is, ondanks dat het van koolstofvezel is gemaakt, potentieel gevaarlijk wanneer het een andere auto of persoon raakt", zo leggen de stewards uit. Aston Martin zal de inspectie verbeteren, maar moet voor dit voorval 7.500 euro aftikken.
Hamilton wordt gespaard
Hamilton wordt door de wedstrijdleiding gespaard voor het ophouden van Gasly tijdens de kwalificatie. "De coureur van auto 44 legde uit dat hij in de veronderstelling was dat auto 10 niet bezig was aan een pushronde, en zijn team bevestigde dat het dezelfde mening had", zo stellen de stewards. Hoewel het volgens Alpine wel degelijk het hinderen van een collega was, was het in de ogen van het Franse team niet ‘onnodig hinderen’ en daarom laat de FIA het voor wat het is en deelt het geen straf uit aan de zevenvoudig wereldkampioen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"
- Gisteren 19:04
- 7
Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"
- Gisteren 18:22
- 8
Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’
- 42 minuten geleden
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Canada
Mekies maakte een deal met Verstappen voor Nürburgring: "Dat zou hij verborgen houden"
Formule 1-race Canada vanavond later dan normaal om overlap met Indy 500 te voorkomen
Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"
Net binnen
FIA spaart Hamilton voor ophouden Gasly, Aston Martin mag wel de portemonnee trekken
- 6 minuten geleden
Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’
- 42 minuten geleden
- 2
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Canada
- 1 uur geleden
Mekies maakte een deal met Verstappen voor Nürburgring: "Dat zou hij verborgen houden"
- 1 uur geleden
Formule 1-race Canada vanavond later dan normaal om overlap met Indy 500 te voorkomen
- 2 uur geleden
Zenuwslopende kwalificatie levert polesitter Russell op, Verstappen wederom moeizaam
- Gisteren 23:02
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei