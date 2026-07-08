VIDEO | Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet
VIDEO | Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezetMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
Bestel hier toffe Logitech G-gear! Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor.
In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en wandelende F1-wikipedia Vincent Bruins.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Waarom de F1-wedstrijdleider in Abu Dhabi 2021 fout zat en op Silverstone correct handelde
- 6 juli 2026 17:18
- 7
Van Gerwen neemt het op voor Verstappen: "Dan wint hij met vijf vingers in zijn neus"
- 6 juli 2026 16:46
- 12
Italiaanse media loven Leclerc en Antonelli op Silverstone en geven Red Bull schuld van DNF Verstappen
- 6 juli 2026 09:33
- 7
'Ontsnappingsclausule Verstappen geactiveerd: top drie officieel buiten bereik'
- 5 juli 2026 20:45
- 11
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
overtuigd van transfer
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
Max Verstappen
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'
Video
Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname
Max Verstappen
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"
Net binnen
overtuigd van transfer
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 14 minuten geleden
- 2
Max Verstappen
Verstappen reist af naar Engeland na teleurstellend raceweekend op Silverstone
- 53 minuten geleden
'Inversteerders maken weg vrij voor Verstappen bij McLaren'
- 1 uur geleden
- 1
Lewis Hamilton
Hamilton verwacht gridstraffen voor Mercedes-coureurs in komende races
- 1 uur geleden
Max Verstappen
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'
- 2 uur geleden
- 12
Straf in Britse GP
VIDEO | Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet
- 2 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
75.000+ views
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
75.000+ views
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
50.000+ views
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
50.000+ views
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
40.000+ views
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli