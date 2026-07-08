Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

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In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en wandelende F1-wikipedia Vincent Bruins.

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