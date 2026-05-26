Stroll zorgt voor ongemakkelijk moment bij ceremonie van dramatische thuisrace
Lance Stroll heeft tijdens zijn thuisrace in Canada de aandacht getrokken met een opvallend optreden buiten de baan. De coureur van Aston Martin reikte na afloop van het raceweekend een trofee uit aan de marshals, maar beelden van dit moment gingen al snel viraal vanwege zijn ogenschijnlijk ongeïnteresseerde houding.
De sportieve prestaties van de Britse renstal op het Circuit Gilles-Villeneuve lieten eveneens te wensen over. Stroll moest de wedstrijd vanuit de pitstraat aanvangen vanwege een gridstraf, opgelopen na het vervangen van elektronische componenten onder parc fermé-condities. Terwijl Mercedes-coureur Kimi Antonelli geschiedenis schreef met zijn vierde opeenvolgende zege, wist de thuisrijder geen potten te breken en eindigde hij op drie ronden achterstand. Aan de andere kant van de garage was de stemming niet veel beter: teamgenoot Fernando Alonso moest de strijd voortijdig staken met een probleem aan zijn stoel.
Kritiek op nukkige houding
De koude en natte weersomstandigheden leken hun weerslag te hebben op het humeur van de 27-jarige coureur. Op beelden is te zien hoe de voormalig Williams-coureur met tegenzin poseert voor de foto tijdens de zogeheten 'marshal award'. De reacties online logen er niet om. "En dan begint de intro van The Office te spelen", zo reageerde een kijker cynisch onder de video. "Als je je baan niet leuk vindt, ga je elke dag en doe je alles met tegenzin", trok een ander de vergelijking met het tekenfilmkarakter Homer Simpson. Ook werd de gezichtsuitdrukking van de rijder door een fan omschreven als de "afwezigheid van bewustzijn", waarbij hij een "onbeschreven blad" werd genoemd.
Lastig seizoen
De neerslachtige uitstraling van Stroll staat symbool voor de huidige malaise binnen de Britse renstal. Ondanks torenhoge verwachtingen en de komst van topontwerper Adrian Newey, staat Aston Martin momenteel onderaan in het constructeurskampioenschap met nul punten. De bolide kampt met grote betrouwbaarheidsproblemen en de nieuwe Honda-krachtbron komt naar schatting 75 tot 90 pk tekort op de concurrentie. Zowel Stroll als Alonso wachten hierdoor nog altijd op hun eerste WK-punten van het seizoen.
