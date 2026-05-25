Nicholas Hamilton, Lewis Hamilton, generic, Ferrari, 2025

Uniek moment voor familie Hamilton: Lewis en Nic op dezelfde dag op het podium

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Voor de familie Hamilton was afgelopen zondag een historische dag in de autosport. Voor het eerst stonden de broers Lewis en Nicolas Hamilton op dezelfde dag op een officieel podium in hun respectievelijke raceklassen. Terwijl de zevenvoudig wereldkampioen zijn beste resultaat tot nu toe voor Ferrari boekte in de Formule 1, mocht zijn jongere broer voor het eerst in zijn carrière eremetaal in ontvangst nemen tijdens het British Touring Car Championship.

In Montreal reed Lewis Hamilton een sterke race op het Circuit Gilles Villeneuve. De Britse coureur eindigde als tweede tijdens de Grand Prix van Canada, nadat hij in de slotfase van de wedstrijd met succes Max Verstappen wist te passeren. Deze tweede plaats achter racewinnaar Kimi Antonelli markeerde het beste resultaat voor de routinier in een Grand Prix sinds zijn overstap naar de Italiaanse renstal. Door deze prestatie is de Ferrari-coureur inmiddels opgeklommen naar de vierde positie in de strijd om de wereldtitel.

Nicolas Hamilton schrijft eigen succesverhaal in BTCC

Duizenden kilometers verderop, op het Snetterton Circuit in het graafschap Norfolk, schreef Nicolas Hamilton tegelijkertijd zijn eigen succesverhaal. De coureur, die racet met een hersenverlamming, is momenteel bezig aan zijn zevende seizoen in het BTCC. Aan het stuur van een Hyundai i30 N Fastback voor Team VERTU verzamelde hij gedurende het raceweekend de meeste punten van alle in aanmerking komende rijders voor de Jack Sears Trophy. Dit klassement is speciaal bedoeld voor deelnemers die bij de start van het seizoen maximaal één algemeen podium op hun naam hadden staan.

Het winnen van deze trofee leverde de jongere Hamilton-telg zijn allereerste officiële podiumceremonie op in de Britse toerwagenklasse. Onder luid gejuich van het aanwezige publiek werd de coureur op het ereschavot overgoten met champagne door zijn collega's, waarna ook voormalig BTCC-kampioenen zich bij de viering voegden. "Ik kan oprecht niet geloven wat er dit weekend is gebeurd, want ik had nooit verwacht Snetterton te verlaten als winnaar van de Jack Sears Trophy", zo reageerde de kersverse winnaar na afloop. De organisatie van het kampioenschap omschreef de huldiging later als "een van de mooiste momenten van het kampioenschap in de recente geschiedenis".

