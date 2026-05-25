close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada

Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Kimi Antonelli heeft met zijn zege in Canada vier Formule 1-races op rij gewonnen. Door de uitvalbeurt van teammaat en concurrent George Russell, heeft de Italiaan zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitgebreid tot 43 punten.

Met zijn vierde overwinning op rij gaat Antonelli nu met 131 punten aan kop in het wereldkampioenschap Formule 1, gevolgd door George Russell met 88 punten. Een voorsprong van 43 punten voor de negentienjarige Italiaan dus. Charles Leclerc volgt op de derde plaats met 75 punten, gevolgd door teammaat Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kwam in Canada als tweede over de streep en stijgt daarmee naar 72 punten. Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, Pierre Gasly, Oliver Bearman en Liam Lawson completeren de top tien.

Stand Formule 1-wereldkampioenschap

1. Antonelli - Mercedes: 131 punten
2. Russell - Mercedes: 88 punten
3. Leclerc - Ferrari: 75 punten
4. Hamilton - Ferrari: 72 punten
5. Norris - McLaren: 58 punten
6. Piastri - McLaren: 48 punten
7. Max Verstappen: Red Bull: 43 punten
8. Pierre Gasly - Alpine: 20 punten
9. Oliver Bearman - Haas: 18 punten
10. Liam Lawon - Racing Bulls: 16 punten
11. Franco Colapinto - Alpine: 15 punten
12. Isack Hadjar - Red Bull: 14 punten
13. Carlos Sainz - Williams: 6 punten
14. Arivd Lindblad - Racing Bulls: 5 punten
15. Gabriel Bortoleto - Audi: 2 punten
16. Esteban Ocon - Haas: 1 punt
17. Alexander Albon - Williams: 1 punt
18. Nico Hülkenberg - Audi: 0 punten
19. Valtteri Bottas - Cadillac: 0 punten
20. Sergio Pérez - Cadillac: 0 punten
21. Lance Stroll - Aston Martin: 0 punten
22. Fernando Alonso - Aston Martin: 0 punten

Gerelateerd

Max Verstappen Kimi Antonelli Grand Prix van Canada

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton Live

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton

  • Gisteren 22:00
  • 6
Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"

Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"

  • Gisteren 11:56
  • 10
Russell wordt onderzocht na uitvalbeurt in Canada, FIA maakt foutje met DSQ-onderzoek | GPFans Recap Recap

Russell wordt onderzocht na uitvalbeurt in Canada, FIA maakt foutje met DSQ-onderzoek | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Groot spektakelstuk in Canada: Antonelli wint, Russell valt uit en Verstappen naar het podium

Groot spektakelstuk in Canada: Antonelli wint, Russell valt uit en Verstappen naar het podium

  • 2 uur geleden
  • 6
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

  • 3 uur geleden
  • 10
Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in

Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in

  • Gisteren 17:34
  • 10

Net binnen

00:53
Recap
Russell wordt onderzocht na uitvalbeurt in Canada, FIA maakt foutje met DSQ-onderzoek | GPFans Recap
00:33
Russell in zak en as na DNF: "Het is nu zijn kampioenschap om te verliezen"
00:18
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
24-5
Hamilton geniet en pakt P2: "Geweldig om eindelijk weer eens met Max te racen"
24-5
Antonelli leeft mee met Russell na zege in Canada: "Jammer voor hem dat hij pech had"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada Stand Formule 1

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada

1 uur geleden
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!" George Russell

Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"

1 uur geleden 1
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee" Max Verstappen

Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

2 uur geleden
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek George Russell

Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

3 uur geleden 10
Ontdek het op Google Play
x