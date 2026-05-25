Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Kimi Antonelli heeft met zijn zege in Canada vier Formule 1-races op rij gewonnen. Door de uitvalbeurt van teammaat en concurrent George Russell, heeft de Italiaan zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitgebreid tot 43 punten.
Met zijn vierde overwinning op rij gaat Antonelli nu met 131 punten aan kop in het wereldkampioenschap Formule 1, gevolgd door George Russell met 88 punten. Een voorsprong van 43 punten voor de negentienjarige Italiaan dus. Charles Leclerc volgt op de derde plaats met 75 punten, gevolgd door teammaat Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kwam in Canada als tweede over de streep en stijgt daarmee naar 72 punten. Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, Pierre Gasly, Oliver Bearman en Liam Lawson completeren de top tien.
Stand Formule 1-wereldkampioenschap
1. Antonelli - Mercedes: 131 punten
2. Russell - Mercedes: 88 punten
3. Leclerc - Ferrari: 75 punten
4. Hamilton - Ferrari: 72 punten
5. Norris - McLaren: 58 punten
6. Piastri - McLaren: 48 punten
7. Max Verstappen: Red Bull: 43 punten
8. Pierre Gasly - Alpine: 20 punten
9. Oliver Bearman - Haas: 18 punten
10. Liam Lawon - Racing Bulls: 16 punten
11. Franco Colapinto - Alpine: 15 punten
12. Isack Hadjar - Red Bull: 14 punten
13. Carlos Sainz - Williams: 6 punten
14. Arivd Lindblad - Racing Bulls: 5 punten
15. Gabriel Bortoleto - Audi: 2 punten
16. Esteban Ocon - Haas: 1 punt
17. Alexander Albon - Williams: 1 punt
18. Nico Hülkenberg - Audi: 0 punten
19. Valtteri Bottas - Cadillac: 0 punten
20. Sergio Pérez - Cadillac: 0 punten
21. Lance Stroll - Aston Martin: 0 punten
22. Fernando Alonso - Aston Martin: 0 punten
