Het ijzersterke weekend van George Russell in Canada kent een dramatisch eind. De Mercedes-coureur is uitgevallen na 32 ronden, waardoor teammaat en concurrent Kimi Antonelli nu aan de leiding gaat en 25 punten verder kan uitlopen.

Russell vertrok in Canada vanaf pole position, nadat hij op vrijdag en zaterdag constant de sterkste rijder in het veld was. De was vervolgens stuivertje wisselen tussen Russell en Antonelli om de leiding in de wedstrijd, waarbij er op het scherpst van de snede werd gestreden tussen de twee kemphanen. Het duo dwong elkaar constant in foutjes, waarna er over de boordradio opdracht werd gegeven om de auto's heel te halen.

Artikel gaat verder onder video

DNF Russell in GP Canada

Maar aan dat gevecht is een spijtig einde gekomen. Russell is na 32 ronden uitgevallen, met wat lijkt op een motorisch probleem. Op beelden is te zien hoe de Brit plotseling al zijn vermogen verliest bij het ingaan van de chicane, en vervolgens witheet uit de auto stapt. Als Antonelli de race wint, kan hij zijn voorsprong uitbreiden naar 43 punten.

Russell zorgt voor gevaarlijke situatie in Canada

Daar komt nog bij dat Russell een FIA-onderzoek aan zijn broek heeft gekregen. De withete Brit leek bij het uitstappen zijn headrest en een onderdeel van zijn gordel uit frustratie op de baan te gooien, wat logischerwijs verboden is vanwege veiligheidsredenen. Het incident wordt na afloop van de race verder onderzocht.

RUSSELL OUT ❌



Heading onboard as George Russell gets out of his stricken Mercedes ⬇️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/cKzyCh0hgA — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Gerelateerd