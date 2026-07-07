Russell kritisch na Silverstone: 'Heb nog steeds moeite Mercedes te begrijpen'

Volgens Mercedes-coureur George Russell heeft hij nog altijd moeite om zijn huidige bolide volledig te doorgronden. De 26-jarige Brit stelt dat zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli tot nu toe beter presteert en de leiding in het kampioenschap dan ook volkomen verdient. Dat laat de tweevoudig racewinnaar van dit seizoen weten in een uitgebreide terugblik op het platform RaceFans.

Hoewel de Duitse renstal dit jaar de Formule 1 domineert en zeven van de negen verreden races wist te winnen, is het opvallend genoeg de negentienjarige rookie die momenteel de lakens uitdeelt. Antonelli voert de WK-stand aan met 179 punten, terwijl de meer ervaren coureur uit King's Lynn volgt op 154 punten. Tijdens het raceweekend op Silverstone liep de nummer twee uit het klassement voortdurend achter de feiten aan ten opzichte van de Italiaan, al wist hij door technische problemen bij zijn stalgenoot in de slotfase uiteindelijk wel als tweede te finishen achter racewinnaar Charles Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

Russell heeft nog steeds moeite met Mercedes

Ondanks zijn recente overwinning in Oostenrijk is Russell kritisch op zijn eigen optreden in Groot-Brittannië. "Het gevoel was goed, maar de rondetijden waren langzaam", verklaart de Mercedes-man over zijn thuisrace. Eerder gaf de coureur al aan dat hij de fout in was gegaan door de afstellingen van zijn teamgenoot simpelweg te kopiëren. "Ik heb nog steeds moeite om deze auto te begrijpen", geeft hij ruiterlijk toe. De tweede plaats op Silverstone bracht dan ook weinig vreugde. "Ik verlaat dit weekend waarschijnlijk minder tevreden dan in Canada, toen ik aan de leiding uitviel, hoewel ik extreem dankbaar ben dat ik op het podium sta", aldus de Britse coureur.

Russell eist meer van zichzelf voor titelstrijd

Daarnaast wijst de rijder van de Zilverpijlen op de toenemende dreiging van de concurrentie. "Als ik voor het kampioenschap wil vechten, moeten de prestaties beter. Ik moet beter zijn", klinkt het zelfkritisch. De strijd vooraan is volgens hem absoluut geen gelopen koers voor zijn team. "Ik moet beter samenwerken met mijn team. We moeten alles maximaliseren. We hebben nu een spannend gevecht met Ferrari, dus het gaat niet alleen om Kimi en mij. Lewis Hamilton zit er nog steeds heel dichtbij. Het moet beter", benadrukt de huidige nummer twee van de wereld.

Antonelli terecht aan de leiding volgens Russell

Dat het grote talent aan de andere kant van de garage momenteel de bovenliggende partij is, wordt door de Britse rijder niet ontkend. De achterstand van 25 punten is in zijn ogen een logische afspiegeling van de verhoudingen op de baan. "Gebaseerd op mijn prestaties en gebaseerd op zijn prestaties gedurende deze negen races, denk ik dat een gat van 25 punten in zijn voordeel waarschijnlijk klopt", legt hij uit. "Hij heeft dit jaar tot nu toe beter werk geleverd dan ik, dus hij verdient het om voor me te staan", prijst hij de Italiaanse kampioenschapsleider.

Toch ziet de coureur van de Duitse fabrieksformatie nog voldoende aanknopingspunten voor het restant van het seizoen. Het verschil in punten had er volgens hem onder andere omstandigheden net iets anders uit kunnen zien. "Of het nu 25 punten, 10 punten of 35 punten moet zijn is een discussie, maar het ligt in die buurt. Ik heb natuurlijk ook 15 punten verloren in Monaco met de drive-through penalty. Ik denk dat ergens tussen de 10 en 30 punten achterstand waarschijnlijk wel eerlijk is", besluit de racewinnaar van Oostenrijk.