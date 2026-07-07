Clarkson looft Verstappen na ontmoeting: 'Een van de aardigste jongens ooit'
Clarkson looft Verstappen na ontmoeting: 'Een van de aardigste jongens ooit'Maak ons je Google-favoriet
Televisiepresentator Jeremy Clarkson heeft zich tijdens het raceweekend op Silverstone uiterst positief uitgelaten over Max Verstappen. De Brit stelt dat hij de coureur van Red Bull Racing als een bijzonder prettig persoon heeft ervaren.
Dat laat de televisiemaker te gast op Silverstone weten. "Vorig jaar zat ik twee uur lang met Max Verstappen opgesloten in een kleine kamer", blikt Clarkson terug op een eerdere ontmoeting. "Hij is een van de aardigste jongens die ik in mijn leven heb ontmoet." De opmerkelijke situatie waar de presentator van Clarkson's Farm aan refereert, vond plaats tijdens de Britse Grand Prix van vorig jaar. Beide mannen moesten destijds wachten tot de verkeersopstoppingen rondom het circuit waren opgelost. Om een herhaling van dat urenlange wachten te voorkomen, besloot de hoteleigenaar de race van gisteren zo'n twintig ronden voor het einde al te verlaten.
Zware teleurstelling
De Brit was dit weekend prominent aanwezig op het circuit, waar zijn boerderij de catering verzorgde voor het Formule 1-team van Alpine. Voor Verstappen zelf eindigde het raceweekend in Groot-Brittannië in een zware teleurstelling. De Nederlander viel uit na een harde crash, die werd veroorzaakt door een defect aan de achtervleugel van zijn bolide. Door deze nulscore blijft de Red Bull-rijder steken op de zevende plaats in het kampioenschap. De coureur kent een moeizame eerste seizoenshelft onder de nieuwe technische reglementen.
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