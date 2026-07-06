FIA wil macht topteams breken met onafhankelijke V8-motor vanaf 2031
FIA wil macht topteams breken met onafhankelijke V8-motor vanaf 2031Maak ons je Google-favoriet
De FIA werkt achter de schermen aan een ingrijpend plan om de politieke invloed van grote motorfabrikanten in de Formule 1 te beperken. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft laten weten dat er vanaf 2031 een onafhankelijke motorleverancier moet komen. Met dit initiatief wil de bond voorkomen dat fabrieksteams hun klantenteams onder druk zetten tijdens belangrijke politieke stemmingen binnen de sport.
In de huidige Formule 1-paddock zijn veel renstallen voor hun krachtbronnen afhankelijk van giganten als Mercedes, Ferrari en Audi. Volgens Ben Sulayem zorgt deze dynamiek ervoor dat de zogenoemde A-teams te veel controle uitoefenen over de B-teams waaraan zij leveren. De president wil deze afhankelijkheid doorbreken door een betaalbare, onafhankelijke V8-motor te introduceren. "Als het betaalbaar is, dan hebben we één motor voor de rest van de B-teams, zodat niemand hen kan dwingen om op een bepaalde manier te stemmen in ruil voor een goede motor", zo stelt de topman klip en klaar tegenover The Race. Hij benadrukt dat er een einde moet komen aan de controle die fabrieksteams over hun afnemers hebben.
Cosworth
Om een dergelijk vangnet voor klantenteams te creëren, kijkt de FIA nadrukkelijk naar partijen zoals Cosworth. Hoewel de autosportbond dit Britse merk vaak aanhaalt als de ideale kandidaat voor de bouw van atmosferische V8-motoren, staat het bedrijf zelf momenteel niet te springen. Eerder dit jaar liet CEO Hal Reisinger weten dat een Formule 1-project een te grote investering vergt en momenteel geen prioriteit heeft. Toch is het plan van de FIA helder: de bond wil de regie volledig in eigen handen nemen. "Het zal een door de FIA geselecteerde motor zijn die wordt toegestaan voor de teams", aldus Ben Sulayem.
Nieuwe reglementen voor 2031
De introductie van deze onafhankelijke krachtbron hangt nauw samen met de nieuwe reglementen voor 2031, waarbij de huidige complexe en zware turbo-hybride motoren plaatsmaken voor - vermoedelijk - eenvoudigere V8-motoren. Mogelijk wordt deze overstap zelfs vervroegd naar 2030, mits daar voldoende draagvlak voor is onder de huidige fabrikanten. De noodzaak voor een onafhankelijk alternatief is actueel, zeker nu het veld verschuift. Zo sloot Renault eind vorig jaar het eigen motorproject, waardoor het team van Alpine dit seizoen noodgedwongen met Mercedes-krachtbronnen rijdt. Door zelf een leverancier aan te wijzen, hoopt de FIA de sport te beschermen tegen de grillen van grote autofabrikanten die de Formule 1 plotseling zouden kunnen verlaten. Ben Sulayem is ervan overtuigd dat de bond de touwtjes stevig in handen moet houden om de machtsverhoudingen gelijk te trekken. "Dan controleren wij de neutraliteit, we controleren de macht en het geld", zo legt hij uit. "Prijzen kunnen stijgen en dalen, maar de FIA zal altijd de rechter zijn."
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