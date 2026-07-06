VIDEO: Wolff belaagd door Formule 1-fans: "Teken Verstappen!"
VIDEO: Wolff belaagd door Formule 1-fans: "Teken Verstappen!"Maak ons je Google-favoriet
Terwijl de geruchtenmolen rondom de toekomst van Max Verstappen op volle toeren draait, hebben fans van de coureur en aanhangers van Mercedes zich online verenigd. Op sociale media gaat een opvallende video rond waarin teambaas Toto Wolff wordt aangesproken op een mogelijke overstap van de Nederlander naar de Duitse renstal. Hoewel de Oostenrijker onlangs nog aangaf vast te willen houden aan zijn huidige coureurs, blijft de wens voor een transfer vanuit de aanhang luid doorklinken.
De aanjager van de hernieuwde speculaties is een veelbekeken bericht op het platform TikTok. Een maker onder de naam @sullyrevs publiceerde een video met de veelzeggende tekst "Toto confirms Max to Mercedes!!!", waarmee het vuurtje rondom een sensationele overstap verder wordt aangewakkerd. De beelden zijn inmiddels meer dan zeventienduizend keer geliket en ruim tweeduizend keer gedeeld. Het laat zien dat de aanhang online volop speculeert over een nieuwe bestemming voor de coureur, die momenteel bij Red Bull Racing een lastige periode doormaakt na een recente crash op Silverstone.
Wolff houdt vast aan huidige rijders
Ondanks de wens van de fans op het internet, is de realiteit binnen de muren van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team momenteel anders. Wolff heeft onlangs alle speculaties over een komst van Verstappen naar de renstal voor 2027 resoluut naar het rijk der fabelen verwezen. De teambaas benadrukte tijdens het raceweekend in Oostenrijk dat hij niets wil veranderen aan zijn huidige rijdersduo. Dat duo bestaat dit seizoen uit de 28-jarige George Russell en de 19-jarige revelatie Kimi Antonelli. Russell heeft zijn toekomst bij het team inmiddels veiliggesteld door een optie in zijn contract te activeren.
Wisselend succes op Silverstone
De roep van de fans volgt op een bewogen raceweekend in Groot-Brittannië. Waar Verstappen te maken kreeg met een crash, kende ook Mercedes gisteren wisselend succes op het circuit. Russell wist een knappe tweede plaats te veroveren achter racewinnaar Charles Leclerc, maar WK-leider Antonelli viel ver terug. De jonge Italiaan eindigde als zestiende nadat een losgeraakte wielkap op zijn W17-bolide hem tot extra pitstops dwong. Desondanks leidt het team momenteel het constructeurskampioenschap, wat de formatie van Wolff een zeer aantrekkelijke bestemming maakt.
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