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Arvid Lindblad and Angry Ginge laughing outside the Racing Bulls factory

Lindblad haalt uit naar 'vreemde' F1-regels: 'Er gebeuren hele rare dingen'

Arvid Lindblad and Angry Ginge laughing outside the Racing Bulls factory — Foto: © IMAGO
1 reactie

Lindblad haalt uit naar 'vreemde' F1-regels: 'Er gebeuren hele rare dingen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Arvid Lindblad is de volgende in de rij ontevreden coureurs: volgens de Brit slaan de nieuwe Formule 1-reglementen rondom het inzetten van elektrische energie de plank volledig mis. Lindblad stelt dat de complexe systemen voor onvoorspelbare situaties zorgen en dat hij daardoor op cruciale momenten vermogen verliest.

De frustraties van de Racing Bulls-rijder komen voort uit de ingrijpende motorreglementen die dit seizoen zijn ingevoerd. Daarbij is gekozen voor een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische gedeelte, waarbij de batterij aanzienlijk meer energie moet terugwinnen tijdens het remmen en uitrollen. Eerder lieten ook coureurs als Max Verstappen en Carlos Sainz al hun ongenoegen blijken over het feit dat de accu's op snelle circuits veel te snel leegraken, waardoor rijders overmatig van hun gas moeten.

Vreemde regels

Voor de jongste Britse Formule 1-debutant ooit is de huidige situatie verre van ideaal. Lindblad benadrukt voor de Sky Sports-camera's dat de regels zelfs voor de teams nauwelijks te bevatten zijn. "Het is erg ingewikkeld voor sommige engineers, want er zijn wat vreemde regels rondom bepaalde dingen die gedaan moeten worden", aldus de tiener. Hij wijst daarbij op de onlogische werking van het systeem. "Als je op een bepaalde snelheid tien procent gas terugneemt, krijg je geen energie, maar als je twintig procent lift, is het prima. Er gebeuren gewoon rare dingen en helaas is dat hoe het momenteel werkt dit jaar."

Ellende op Silverstone

De theorie pakte gisteren op Silverstone in de praktijk bovendien verkeerd uit voor de coureur, die de race uiteindelijk als zevende afsloot. Het team had hem vooraf nog specifieke instructies meegegeven voor het energiemanagement. "Het team vertelde me dat het opgelost zou zijn. Ze zeiden dat ik niet mocht liften in bocht 5 en als ik dat wel deed, ik de boost-knop moest indrukken", legt hij uit. Die knop is de zogeheten Manual Override Mode, die dit jaar de traditionele DRS vervangt. Een onverwachte situatie op de baan gooide echter roet in het eten voor de thuisfavoriet. "Ik wilde volgas gaan, maar zat vol in de vuile lucht van Oscar en dreigde van de baan te schieten", blikt de coureur terug op het moment. "Ik nam een heel klein beetje gas terug, ging weer op het gas en had vervolgens geen vermogen meer. Ik drukte nog op de boost, maar het was te laat."

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