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Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Australia, 2025

Hamilton: 'Leclerc besloot mijn pad te volgen en dat wierp zijn vruchten af'

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Australia, 2025 — Foto: © IMAGO

Hamilton: 'Leclerc besloot mijn pad te volgen en dat wierp zijn vruchten af'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Volgens Lewis Hamilton heeft zijn teamgenoot Charles Leclerc tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië geprofiteerd van de afstelling van de Brit. De Ferrari-coureur stelt dat de simulator een andere richting aangaf, maar dat zijn eigen filosofie uiteindelijk de juiste bleek te zijn. Dat laat hij weten na afloop van de race op Silverstone.

Het was een uiterst succesvol weekend voor Scuderia Ferrari. Leclerc wist de Grand Prix afgelopen zondag op zijn naam te schrijven, terwijl Hamilton als derde over de streep kwam. Daarmee trekt de Italiaanse renstal de goede lijn door, nadat de ervaren coureur eerder al zegevierde tijdens de race in Spanje. Volgens Hamilton kon Leclerc op Silverstone een goede race rijden mede doordat hij de richting volgde die Hamilton zelf had voorgesteld. Hiermee werd het advies van de simulator genegeerd. 

Hamilton en engineer besloten simulator te negeren

Hamilton legt uit dat hij en zijn technische staf bewust afweken van de virtuele data. "Tot nu toe hebben we echt geweldige vooruitgang geboekt", aldus de meervoudig racewinnaar na afloop van de race in zijn thuisland. "Wat me vertrouwen geeft, is dat de simulator voorafgaand aan dit weekend aangaf dat we met een heel andere afstelling moesten beginnen. Mijn engineers en ik hebben echter besloten om de richting te kiezen die we normaal gesproken ook zouden volgen".

Leclerc stapte over op richting van Hamilton

Leclerc en zijn team kozen in eerste instantie wél voor de route die door de fabriek werd voorgesteld, maar kwam daar later op terug. "Charles begon met de afstelling die de simulator adviseerde", vervolgt Hamilton. "Uiteindelijk was mijn filosofie en de richting die ik insloeg de juiste, en hij is daar toen ook naartoe overgestapt. Het is goed om te zien dat de richting waar ik op heb aangedrongen, zijn vruchten afwerpt".

Ondanks de dubbele podiumplaats voor Ferrari ziet de Brit nog voldoende ruimte voor verbetering, zowel bij het team als bij zichzelf. Met het oog op de komende races eist hij scherpte. "We moeten veranderingen blijven doorvoeren, blijven pushen en upgrades blijven meenemen", benadrukt hij. "Spa kent lange rechte stukken. Uiteindelijk moet ik zelf ook beter werk leveren dan ik dit weekend heb gedaan".

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