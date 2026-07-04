Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

De zaterdag van de F1 Britse Grand Prix is begonnen met de Sprint, die over zeventien ronden werd verreden op het circuit van Silverstone. Lewis Hamilton werd verslagen door Andrea Kimi Antonelli, die zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreidt door de maximale 8 punten te pakken.

Hamilton mocht de Sprint vanaf de pole position aanvangen met Antonelli naast hem op de voorste rij, terwijl Max Verstappen vanaf P3 moest komen. Bijna iedereen begon op de mediums. Alleen Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll stonden op de softs. Het was warm en afwisselend zonnig en bewolkt, maar de windvlagen zorgden voor een uitdaging. Hamilton kwam prima weg bij het doven van de rode lichten en behield de leiding. Lando Norris sprong van de zesde naar de tweede plaats, maar verloor aan het einde van de openingsronde weer twee plekken aan Antonelli en George Russell. Verstappen zakte terug naar P5, nadat hij niet lekker weg was gekomen, voor Oscar Piastri en Charles Leclerc. Er was contact tussen Alonso en Sergio Pérez in de derde bocht, en de laatstgenoemde maakte een pitstop en werd bestraft.

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Antonelli haalt Hamilton in voor de leiding

Energiemanagement en het op het juiste moment de batterij inzetten bleek ontzettend belangrijk. Terwijl Hamilton en Antonelli aan de horizon verdwenen, was het stuivertje wisselen in het gevecht om het podium. Norris en Verstappen haalden Russell in, en de Mercedes-coureur moest vervolgens verdedigen ten opzichte van Leclerc en Piastri. Daarachter werd er gestreden om het laatste puntje met Racing Bulls-duo Liam Lawson en Arvid Lindblad in de aanval bij Pierre Gasly. Isack Hadjar lag op dat moment twaalfde achter de beide Alpines.

Halverwege de Sprint maakte Antonelli gebruik van de Overtake Mode om Hamilton in te halen voor de leiding. Hij reed meteen een seconde weg van de Ferrari, waardoor de thuisheld zelf niet van de Overtake Mode gebruik kon maken.

Verstappen valt terug

Antonelli reed foutloos richting de zwart-witgeblokte vlag op weg naar zijn allereerste Sprint-overwinning van 2026. Hamilton moest genoegen nemen met de tweede positie voor landgenoten Norris en Russell. Leclerc completeerde de top vijf door Verstappen nog in te halen. De Red Bull-coureur kwam dus als zesde over de streep voor Piastri. Het laatste puntje ging naar Lawson, die nipt Hadjar achter zich wist te houden. De Fransman klaagde over de boardradio dat Lawson fel bewoog in de remzones, en dit staat genoteerd bij de stewards. Lindblad werd tiende voor Gasly, Franco Colapinto en de Audi's van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Hülkenberg wordt vanwege track limits onderzocht door de stewards.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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