De internationale autosportbond FIA heeft zich gebogen over de veelbesproken Macarena-vleugel en groen licht gegeven voor het verdere gebruik ervan in de Formule 1. Nikolas Tombazis, de technisch directeur eenzitters van het bestuursorgaan, stelt bij Motorsport dat de innovatieve ontwerpen volledig binnen de reglementen vallen. Dat de roterende achtervleugels mogen blijven, is een opsteker voor de teams die zwaar in het concept hebben geïnvesteerd.

Sinds de introductie van de nieuwe technische regels eerder dit seizoen maken beweegbare aerodynamische onderdelen een prominent deel uit van de sport. Het zogeheten Macarena-concept, een term die werd bedacht door Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, verwijst naar de manier waarop de vleugelelementen roteren om de luchtweerstand te verminderen. Waar de Italiaanse renstal een variant gebruikt die via de endplates tot wel 270 graden draait, kwam Red Bull Racing met de RB22 op de proppen met een systeem dat via een centrale pilaar over ongeveer 160 graden roteert. Deze actieve aerodynamica helpt de coureurs bij het schakelen tussen de X-mode voor de rechte stukken en de Z-mode voor maximale neerwaartse druk in de bochten.

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Extra werk voor Red Bull

Hoewel het basisprincipe legaal is bevonden, verliep het proces niet zonder slag of stoot. Na crashes van Max Verstappen in Oostenrijk en Groot-Brittannië, waarbij de achtervleugel niet correct sloot, besloot de toezichthouder extra technische controles uit te voeren. De FIA vroeg specifieke informatie op bij de renstallen om de structurele integriteit van de mechanismen te doorgronden. Dit leidde ertoe dat de formatie uit Milton Keynes tijdens de Grand Prix van België tijdelijk moest teruggrijpen op een conventioneler vleugelontwerp vanwege betrouwbaarheidsproblemen. De Oostenrijkse equipe moest zodoende extra werk verzetten om het systeem te perfectioneren.

Tombazis benadrukt dat de autosportbond geen bezwaar heeft tegen het fundamentele concept van de roterende elementen. De technische voorman legde uit dat de huidige reglementen de constructeurs bewust meer vrijheid bieden om oplossingen te vinden die de luchtweerstand verlagen. Na een nauwgezette inspectie van de systemen van zowel Ferrari als Red Bull is de conclusie getrokken dat beide ontwerpen reglementair zijn. Er komt dan ook geen verbod op de bewegende onderdelen, al blijft het veiligheidsaspect scherp onder toezicht staan.

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