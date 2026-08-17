Pascal Wehrlein heeft zich in Londen voor de tweede keer in zijn carrière gekroond tot wereldkampioen in de Formule E. De coureur van Porsche stelde de titel veilig tijdens een chaotische seizoensfinale, waarin hij weliswaar buiten de punten finishte, maar zijn naaste belagers ook met lege handen achterbleven.

De beslissing in de titelstrijd viel gisteren op het ExCeL Circuit in de Britse hoofdstad. Wehrlein had een dag eerder al een cruciale slag geslagen door de zaterdagrace, de zestiende ronde van het seizoen, vanaf pole position op zijn naam te schrijven. Met die overwinning nam de Duitser de leiding in het klassement over. Tijdens de allerlaatste race op zondag kwam de Porsche-rijder niet verder dan de veertiende plaats, maar omdat titelconcurrenten Jake Dennis en Mitch Evans na diverse incidenten eveneens buiten de top tien eindigden, was zijn puntenvoorsprong voldoende voor het kampioenschap.

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Uniek record

Met zijn kersverse kampioenschap heeft Wehrlein een bijzondere statistiek geëvenaard. Na zijn eerdere eindzege in het seizoen 2023-2024 is hij nu, samen met Jean-Éric Vergne, de enige coureur die twee Formule E-wereldtitels achter zijn naam heeft staan. Over het hele seizoen bekeken was de kersverse kampioen de meest constante factor van het veld. Hij behaalde dit jaar in totaal drie overwinningen, het hoogste aantal van alle deelnemers, en mocht daarnaast zes keer het podium betreden en vier keer vanaf de eerste startplek vertrekken. In de eindstand verzamelde hij 169 punten, vijf meer dan Dennis en negen meer dan Evans.

Succes voor Jaguar

Naast de rijderstitel voor Wehrlein werden er in Londen nog meer prijzen verdeeld. Het teamkampioenschap ging uiteindelijk naar Jaguar TCS Racing, dat Porsche in de finale nipt wist te verslaan. Het Duitse merk mocht echter wel de constructeurstitel vieren, een prijs die eerder dit seizoen tijdens de E-Prix van Tokio al werd veiliggesteld. De seizoensafsluiter kende bovendien een opvallende winnaar: de jonge Brit Taylor Barnard schreef geschiedenis door als jongste coureur ooit een Formule E-race te winnen. Hij werd op het ereschavot geflankeerd door Nyck de Vries, die als tweede over de streep kwam, en Edoardo Mortara op de derde trede. Dankzij dit sterke slotakkoord eindigde de Nederlander op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 115 punten.

PASCAL WEHRLEIN. 2025/26 WORLD CHAMPION!!! ?



The German wins the 2025/26 ABB FIA Formula E Drivers’ World Championship title in London ?@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/kK2jOTm9ZV — Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026

Eindstand Formule E Wereldkampioenschap Coureurs 2025-2026 (Top 10) Positie Coureur Team Punten 1 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team 169 2 Jake Dennis Andretti Formula E 164 3 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 160 4 Oliver Rowland Nissan Formula E Team 137 5 Edoardo Mortara Mahindra Racing 137 6 António Félix da Costa Jaguar TCS Racing 128 7 Nyck de Vries Mahindra Racing 115 8 Nick Cassidy Citroën Racing 114 9 Nico Müller Porsche Formula E Team 102 10 Sébastien Buemi Envision Racing 97

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