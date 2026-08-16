Weerbericht Dutch GP niet veelbelovend, Red Bull lanceert speciaal Zandvoort-racepak | GPFans Recap

Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Hoewel het hartje zomerstop is, komt er toch nog een heleboel nieuws naar buiten. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Nog een paar dagen geduld en we kunnen eindelijk weer los met de langverwachte laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Terwijl we aftellen naar het heugelijke feest, blijft de Formule 1-wereld natuurlijk niet stilzitten. Zo was er bijvoorbeeld het nieuws over Nico Rosberg die een oud verhaal rondom Toto Wolff oprakelde en gaf het laatste weerbericht weinig veelbelovends aan voor de race van volgende week.. Ondertussen liet Ralf Schumacher zich horen over Max Verstappen.

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Rosberg onthult strenge Wolff-acties: "Er waren interne discussies"

Nico Rosberg heeft zich laten horen over de bekende uitspraak dat Mercedes-teambaas Toto Wolff in het verleden serieus heeft overwogen om hem en Lewis Hamilton te ontslaan. Na een beruchte onderlinge crash kregen de twee kemphanen bovendien een opmerkelijk contract voorgeschoteld, waarbij zij persoonlijk moesten opdraaien voor de opgelopen schade. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Nico Rosberg.

NASCAR-icoon Harvick roemt Verstappen: "Hij tilt het naar hoger niveau"

NASCAR-legende Kevin Harvick vindt dat Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Hongarije een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd door meer uit zijn auto te halen dan er eigenlijk in zit. De Amerikaan stelt dat de Red Bull Racing-coureur momenteel niet over het beste materiaal beschikt, maar dit ruimschoots compenseert met zijn pure racetalent. Lees hier het hele artikel over de uitspraken over Max Verstappen.

Red Bull komt met speciale 'oranje' actie in aanloop naar Dutch Grand Prix

Red Bull Racing heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland een speciale, eenmalige kledinglijn voor de coureurs gepresenteerd. Het Formule 1-team deelde via sociale media beelden van de nieuwe racepakken, die specifiek voor het raceweekend in Zandvoort zijn ontworpen. Lees hier het hele artikel over de tijdelijke racepakken bij Red Bull.

Schumacher ziet dilemma voor Verstappen: 'Iets gebroken tussen Red Bull en hem'

Ralf Schumacher denkt dat Max Verstappen voor een lastig dilemma over zijn toekomst in de sport staat. De analist van Sky Sports Deutschland stelt dat de relatie tussen de coureur en Red Bull Racing scheuren vertoont en dat de aanhoudende onzekerheid zijn tol eist. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Ralf Schumacher.

Dit is het laatste weerbericht richting de Dutch Grand Prix van komend weekend

Na de zomerstop keert de Formule 1 komend weekend terug op het circuit van Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. De huidige weersvoorspellingen van het KNMI wijzen op wisselvallige omstandigheden in de Noord-Hollandse duinen, waarbij coureurs en fans rekening moeten houden met een aanzienlijke kans op neerslag. Lees hier het hele artikel over het weerbericht voor komend weekend in Zandvoort.

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