Na de zomerstop keert de Formule 1 komend weekend terug op het circuit van Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. De huidige weersvoorspellingen van het KNMI wijzen op wisselvallige omstandigheden in de Noord-Hollandse duinen, waarbij coureurs en fans rekening moeten houden met een aanzienlijke kans op neerslag.

Het evenement is de laatste editie binnen de huidige cyclus. Voor dit afscheid is het programma aangepast: voor het eerst zal er een sprintweekend worden afgewerkt op Nederlandse bodem. Dat de populariteit van de sport in de regio onverminderd groot is, blijkt uit het feit dat de zaterdag en zondag inmiddels volledig zijn uitverkocht. Naast de koningsklasse verschijnen ook de F1 Academy en de Porsche Mobil 1 Supercup aan de start op het iconische duincircuit. In de strijd om de wereldtitel verdedigt Mercedes-coureur Kimi Antonelli momenteel de leiding, terwijl thuisrijder Max Verstappen na een uitdagende seizoensstart genoegen moet nemen met de zesde plaats in de tussenstand.

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Regen, regen, regen

Volgens het KNMI zal het weer een bepalende factor worden tijdens het verloop van het raceweekend. Op de vrijdag, wanneer de eerste vrije training en de sprintkwalificatie op de agenda staan, wordt een maximumtemperatuur van 20 graden Celsius verwacht. De kans op regen is met 80 procent zeer groot, waarbij er tussen de twee en zeven millimeter neerslag kan vallen. Er waait daarbij een matige westenwind met windkracht 4. Een dag later, tijdens de sprintrace en de reguliere kwalificatie op zaterdag, blijft de temperatuur rond de 20 graden Celsius schommelen, al neemt de regenkans iets af naar 60 procent.

Problemen met wind?

Voor de racedag op zondag laten de meteorologische voorspellingen een lichte temperatuurstijging zien richting de 21 tot 22 graden Celsius. De paraplu blijft echter geen overbodige luxe voor de aanwezige fans, aangezien de kans op buien aanhoudt met percentages tussen de 50 en 65 procent. Een verandering in windrichting kan op zondag een cruciale rol spelen op het asfalt, omdat dit directe invloed heeft op de aerodynamische stabiliteit van de auto's in bijvoorbeeld de snelle Scheivlak-bocht en de kombocht van de Arie Luyendykbocht.

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