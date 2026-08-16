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Verstappen in blue Red Bull tee and orange cap holding FIA and F1 mic looking smug

Red Bull komt met speciale 'oranje' actie in aanloop naar Dutch Grand Prix

Verstappen in blue Red Bull tee and orange cap holding FIA and F1 mic looking smug — Foto: © IMAGO

Red Bull komt met speciale 'oranje' actie in aanloop naar Dutch Grand Prix

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Red Bull Racing heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland een speciale, eenmalige kledinglijn voor de coureurs gepresenteerd. Het Formule 1-team deelde via sociale media beelden van de nieuwe racepakken, die specifiek voor het raceweekend in Zandvoort zijn ontworpen.

Na de zomerstop reist de renstal af naar het thuiscircuit van Verstappen, waar de race op zondag 23 augustus wordt verreden. Het belooft een bijzonder weekend te worden in de Noord-Hollandse duinen, aangezien het voorlopig de laatste editie van de Dutch Grand Prix is. Naast het nieuwe racepak zal de regerend kopman van Red Bull ook met een aangepaste helm in actie komen. De Nederlander maakte eerder al bekend dat hij voor zijn thuisrace een speciaal Delfts blauw ontwerp heeft laten maken.

Oranje accenten

De formatie deelt de beelden zondagmiddag en voorzag de onthulling van een korte boodschap. Hoewel de basis van de pakken donkerblauw blijft, zijn de zijkanten voorzien van opvallende oranje en witte patronen. Ook het schoeisel is meegenomen in de metamorfose: op de raceschoenen is de naam van het circuit gedrukt, vergezeld door startnummer 3 voor Verstappen en nummer 6 voor de eenentwintigjarige Hadjar.

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