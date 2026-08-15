Steiner ziet McLaren niet als stap omhoog voor Verstappen: 'Zijn ze echt beter dan Red Bull?'
Steiner ziet McLaren niet als stap omhoog voor Verstappen: 'Zijn ze echt beter dan Red Bull?'Maak ons je Google-favoriet
Volgens voormalig teambaas Guenther Steiner zal Max Verstappen Red Bull Racing alleen verlaten voor een ander team als hij daar een betere kans op succes heeft. De Italiaan benadrukt wel dat de opties voor de Limburger momenteel beperkt zijn, aangezien de stoeltjes bij de directe concurrentie grotendeels al vergeven zijn, zo vertelt Steiner in de podcast Up To Speed.
De toekomst van Verstappen is tijdens de huidige zomerstop een veelbesproken onderwerp. De Nederlander kent een moeizaam seizoen en staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap, op flinke achterstand van klassementsleider Kimi Antonelli. Omdat Verstappen buiten de top twee van het kampioenschap staat, zouden er ontsnappingsclausules in zijn contract zijn geactiveerd. Red Bull heeft hem inmiddels een nieuwe verbintenis tot en met 2029 aangeboden waarin die clausules ontbreken, maar de coureur heeft zijn plannen voor volgend jaar nog altijd niet officieel bevestigd.
Geen ruimte bij Ferrari en Mercedes
Steiner, tegenwoordig CEO van het Tech3 MotoGP-team en televisie-analist, ziet weinig realistische opties voor de viervoudig wereldkampioen. "Als Max ergens heen gaat, wil hij natuurlijk naar een plek die beter is dan Red Bull, en er zijn niet veel teams beter dan Red Bull", aldus de voormalig technisch directeur van de Oostenrijkse formatie. Een overstap naar de huidige top twee in het kampioenschap lijkt volgens hem dan ook weinig waarschijnlijk. "Ik denk dat bij Ferrari de stoeltjes bezet zijn. Bij Mercedes hebben ze nu de volgende Max Verstappen gevonden, dus misschien hebben ze de echte Max Verstappen momenteel niet nodig", stelt Steiner, doelend op kampioenschapsleider Antonelli.
McLaren als enige uitweg?
Daarmee blijft er volgens Steiner nog maar één serieuze optie over, al zet hij daar direct vraagtekens bij. "Dan was er nog McLaren, maar tot een paar races geleden was het de vraag: zijn ze echt beter dan Red Bull?", vraagt de voormalig Haas-teambaas zich af. Hij wijst daarbij op een belangrijk verschil onder de nieuwe reglementen. "Ik denk dat Red Bull één voordeel heeft: ze hebben nu hun eigen motor. Dat is een voordeel als je een fabrieksteam bent. McLaren doet het heel goed met een Mercedes-klantenmotor. Maar uiteindelijk zou dat de enige mogelijkheid zijn. En ik weet niet of die mogelijkheid überhaupt bestaat", verklaart Steiner.
Zoektocht naar het beste team
Hoewel McLaren de contracten van Lando Norris en Oscar Piastri voor volgend jaar al officieel heeft vastgelegd, bevestigde teambaas Andrea Stella onlangs dat er wel degelijk gesprekken met Verstappen plaatsvinden. Volgens Steiner draait het voor de Nederlander uiteindelijk om één ding. "Er was het gerucht dat Oscar misschien naar Red Bull zou kunnen gaan. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is voor Max. Als Max ergens heen gaat, wil hij naar het beste team dat er is", besluit Steiner.
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