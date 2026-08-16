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Toto Wolff, Mercedes, China, 2026

Rosberg onthult strenge Wolff-acties: "Er waren interne discussies"

Toto Wolff, Mercedes, China, 2026 — Foto: © IMAGO

Rosberg onthult strenge Wolff-acties: "Er waren interne discussies"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Nico Rosberg heeft zich laten horen over de bekende uitspraak dat Mercedes-teambaas Toto Wolff in het verleden serieus heeft overwogen om hem en Lewis Hamilton te ontslaan. Na een beruchte onderlinge crash kregen de twee kemphanen bovendien een opmerkelijk contract voorgeschoteld, waarbij zij persoonlijk moesten opdraaien voor de opgelopen schade.

Dat laat de enkelvoudig wereldkampioen weten in de High Performance Podcast. De relatie tussen de twee toenmalige Mercedes-coureurs bereikte een kookpunt tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016. In de eerste ronde van de race belandden beide wagens na een onderling duel in de grindbak, waardoor de overwinning uiteindelijk naar rivaal Red Bull Racing ging. Wolff was destijds zo woedend over het incident dat hij contact zocht met toenmalig Mercedes-CEO Dieter Zetsche om goedkeuring te vragen voor een direct ontslag van het duo.

Gesprekken achter gesloten deuren

Hoewel de Oostenrijkse teambaas, die momenteel nog altijd aan het roer staat bij de Duitse renstal, uiteindelijk afzag van een ontslag, was de woede in de pitbox groot. Rosberg herinnert zich de reactie van zijn teambaas nog goed. "Hij kwam hard binnen. Hij had zoiets van: wat zijn jullie in hemelsnaam aan het doen daarbuiten?", vertelt de huidige analist van Sky Sports. "Omdat we de overwinning natuurlijk aan Red Bull gaven. Dat is het ergste wat je kunt doen, de zege aan de felle vijand Red Bull geven. Dat is het meest verschrikkelijke. Dus Toto was daar niet blij mee", aldus de Duitser. Van een daadwerkelijk ontslag kwam het niet, maar de coureurs voelden de druk. "Het is nooit tot dat ontslag gekomen, nee. Maar ik weet dat hij daadwerkelijk interne discussies had met de grote baas, Dieter Zetsche", vervolgt Rosberg. "Over het nemen van die stap... Ik denk dat een schorsing of zoiets een eerste stap zou zijn geweest, voor een race, zoiets. Dus die conversatie was er daadwerkelijk achter gesloten deuren. Het heeft ons nooit bereikt. Dat is best bizar."

Zelf betalen voor de schade

Om herhaling te voorkomen, greep de leiding van het team naar een drastische financiële maatregel en werd er een speciale gedragscode opgesteld. "Toto legde een contract op tafel dat we moesten tekenen, en daarin stond dat ik vijftig procent van de schade zelf moest betalen", legt de voormalig coureur uit. "Het maakte niet uit wiens schuld het was. Dus zelfs als het voor negentig procent de schuld van Lewis was, moest ik vijftig procent van de daadwerkelijke schade betalen die we hadden veroorzaakt." Deze maatregel bleek een effectief afschrikmiddel voor de twee kemphanen. De rekening voor de crash in Barcelona liep voor beide rijders op tot 360.000 dollar per persoon. "Dus voor een van de crashes moest ik 360.000 dollar betalen, dus dat kalmeerde ons zeker. Dat was duur. Dat was niet echt een leuke situatie", besluit Rosberg.

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