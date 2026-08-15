Start IndyCar-weekend uitgesteld door bizar probleem, 'Sainz hakt knoop door over toekomst' | GPFans Recap
Start IndyCar-weekend uitgesteld door bizar probleem, 'Sainz hakt knoop door over toekomst' | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Komend weekend wordt de Formule 1 weer hervat en dat gebeurt tijdens de laatste editie van de Dutch Grand Prix. In aanloop daarnaartoe is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen, waarvan je de meest gelezen nieuwtjes hieronder vindt.
Vandaag werd duidelijk dat Aramco als sponsor van Aston Martin mogelijk de hand op de knip moet houden. De start van het IndyCar-weekend in Canada werd uitgesteld vanwege een gebrekkige voorbereiding van de promotor en Carlos Sainz lijkt te kiezen voor een verlenging bij Williams. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 15 augustus.
Pirelli ontwikkelt nieuwe 'Super-Intermediate'-band voor 2027
Hoewel Pirelli te maken heeft met een gebrek aan testkilometers op een natte baan, gaat de bandenleverancier volgens de Italiaanse tak van Motorsport gewoon door met de ontwikkeling van de zogenoemde Super-Intermediate. De Italiaanse fabrikant werkt aan een hybride regenband die het gat tussen de huidige intermediate en de full wet moet dichten. Hoewel de Formule 1 voorlopig nog gebruikmaakt van de bekende groene en blauwe banden, ligt de focus voor deze nieuwe 'cross-over'-band inmiddels volledig op de reglementen van 2027. Alles lezen over de nieuwe band die vanaf 2027 zijn debuut moet gaan maken? Klik hier!
Dramatische start voor IndyCar in Markham: circuit niet op tijd klaar
Het eerste bezoek van de IndyCar aan de straten van Markham in Canada is uitgelopen op een fiasco. Zo waren de veiligheidsvoorzieningen nog lang niet op orde en zijn de openingssessies op vrijdag daarom niet gereden. IndyCar-president Doug Boles spreekt van een zeer teleurstellende situatie. Alles lezen over het fiasco in de IndyCar? Klik hier!
'Sainz lijkt voor verlenging bij Williams te kiezen, maar zet in op 'compensatie''
Hoewel Carlos Sainz de afgelopen maanden zijn onvrede heeft geuit over de huidige situatie bij Williams, is de Spanjaard volgens Marca wel van plan om zijn contract bij het team uit Grove te verlengen, zij het met een 'compensatie'. Alles lezen over het plan van Sainz? Klik hier!
Circuit Zandvoort beschikt over twee zones voor Straight Mode tijdens Dutch GP
De FIA heeft het circuit van Zandvoort bekeken en twee zones gemarkeerd waarin de zogeheten Straight Mode actief is. Dat gebeurt op het lange rechte stuk van start-finish en op het rechte stuk richting de Hans Ernst-bocht in sector twee. Alles lezen over de indeling? Klik hier!
'Aramco ondervindt gevolgen van oorlog en bevriest sponsorgeld Aston Martin'
Het team van Aston Martin heeft op de achtergrond toch wel flink last van de oorlog in het Midden-Oosten. Business Book GP meldt dat hoofdsponsor Aramco het sponsorgeld voor 2027 voorlopig heeft bevroren en dat extra financiële injecties door de oorlog vertraging oplopen. Alles lezen over de sponsor van Aston Martin? Klik hier!
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