NASCAR-legende Kevin Harvick vindt dat Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Hongarije een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd door meer uit zijn auto te halen dan er eigenlijk in zit. De Amerikaan stelt dat de Red Bull Racing-coureur momenteel niet over het beste materiaal beschikt, maar dit ruimschoots compenseert met zijn pure racetalent.

De lofzang komt op een moment dat Red Bull een moeizaam jaar doormaakt. Waar de formatie in het verleden vaak vooraan meedeed, is de RB22 dit seizoen teruggevallen tot de vierde auto op de grid, achter de bolides van Mercedes, Ferrari en McLaren. De wagen kampt met flinke balansproblemen, waardoor Verstappen dit seizoen nog geen enkele overwinning op zijn naam wist te schrijven.

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Boven het materiaal uitstijgen

Ondanks de mindere vorm van zijn team, wist de Nederlander op de Hungaroring na een sterke inhaalrace als tweede over de streep te komen, achter racewinnaar Lando Norris. Harvick was diep onder de indruk van dat optreden. "Zijn laatste race in Hongarije was een ongelooflijke prestatie, in een auto die niet de beste is", stelt de autosportlegende. "Max was in staat om die auto naar een veel hoger niveau te tillen met zijn starts, inhaalacties, verdedigende acties en eigenlijk alles Max Verstappen", vervolgt hij vol bewondering.

Ommekeer

De lovende woorden van Harvick in zijn podcast markeren een flinke omslag ten opzichte van eerder dit jaar. In maart uitte de NASCAR-kampioen nog felle kritiek op de negatieve houding van de coureur ten opzichte van de nieuwe Formule 1-reglementen. Inmiddels lijkt de Amerikaan vooral waardering te hebben voor de manier waarop de stercoureur de tekortkomingen van zijn materiaal weet te maskeren. Ook de fans zagen dat in Hongarije: zij riepen Verstappen uit tot Driver of the Day.

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