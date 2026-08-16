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Verstappen after podium at Spa-Francorchamps

Verstappen grapt openlijk over 'haartransplantatie' Gasly

Verstappen after podium at Spa-Francorchamps — Foto: © IMAGO

Verstappen grapt openlijk over 'haartransplantatie' Gasly

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft de lachers op zijn hand gekregen door openlijk te hinten op een haartransplantatie bij Pierre Gasly. De coureur van Red Bull Racing bracht het opmerkelijke onderwerp zelf ter sprake, wat de nodige ironie met zich meebrengt aangezien de Fransman nooit publiekelijk heeft uitgesproken dat hij een dergelijke cosmetische ingreep heeft ondergaan.

De viervoudig wereldkampioen kreeg de vraag voorgelegd wie de beste haardos van de huidige Formule 1-grid heeft. In plaats van zichzelf of een andere voor de hand liggende naam te noemen, wees de Nederlander direct naar de kopman van het Alpine F1 Team. Een fragment van dit moment in Grill The Grid werd gisteren door een fan gedeeld en is daar inmiddels veelvuldig bekeken.

Verstappen deelt plaagstootje uit

"Nou, we moeten afwachten en zien met Pierre, hij heeft een kleine upgrade gehad", zo klinkt het vanuit de lachende Verstappen. De ironie van het fragment zit hem in het feit dat de Red Bull-rijder dit onderwerp zo expliciet op tafel gooit, terwijl het nooit officieel is bevestigd dat Gasly daadwerkelijk onder het mes is gegaan voor zijn haarlijn. Terwijl de coureurs de tijd vinden voor dit soort onderlinge plaagstootjes, bevinden beide mannen zich sportief gezien in een uitdagende fase van het kampioenschap. Gasly staat momenteel tiende in de WK-stand en heeft tot nu toe alle 42 punten voor de noodlijdende renstal uit Enstone binnengesleept. Verstappen kent op zijn beurt een ongebruikelijk moeizaam jaar. De Nederlander staat met 109 punten op de zesde plaats in het klassement.

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