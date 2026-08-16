Carmen Montero Mundt, de kersverse verloofde van Mercedes-coureur George Russell, is er klaar mee om uitsluitend als aanhangsel van de Formule 1-ster gezien te worden. De 28-jarige Spaanse wil nadrukkelijk ook als succesvol zakenvrouw worden beoordeeld.

Dat laat zij weten in een uitgebreid interview met het medium La Razon. De influencer en ondernemer trad eerder deze maand in de openbaarheid met het nieuws dat zij en Russell, die momenteel de derde plaats bezet in het wereldkampioenschap, in het huwelijksbootje stappen. Hoewel de Spaanse inmiddels een bereik van ruim negenhonderdduizend volgers op Instagram heeft opgebouwd, ligt haar oorspronkelijke expertise in de financiële sector. Na haar studie in Londen en Genève werkte zij in vermogensbeheer bij Ruffer LLP. Toch besloot ze die traditionele kantoorbaan achter zich te laten, mede door de intensieve levensstijl die de autosport met zich meebrengt.

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Aanpassingsvermogen

Tegenover de Spaanse krant legt de zakenvrouw uit waarom ze het roer omgooide. "Het verlaten van de financiële wereld was een weloverwogen beslissing, voornamelijk ingegeven door de zoektocht naar een betere balans tussen werk en privé", stelt de oprichtster van cosmeticamerk Barriers. "De carrière van mijn partner is buitengewoon veeleisend en als gezin hebben we altijd begrepen dat dit een groot aanpassingsvermogen vereist. Het is een beroep met een relatief korte loopbaan en waar veel op het spel staat, dus hebben we in de loop der jaren geleerd ons leven aan die omstandigheden aan te passen", aldus Montero Mundt.

Persoonlijke situatie

In plaats van het kantoorleven koos de 28-jarige voor het ondernemerschap. In juni van dit jaar lanceerde zij officieel haar eigen huidverzorgingsmerk Barriers, dat eerder al tijdens het Grand Prix-weekend in Miami aan het publiek werd gepresenteerd. Voor de verloofde van de Britse coureur bood deze stap de perfecte uitkomst om haar ambities te combineren met het reisschema van de Formule 1. "Het ondernemerschap heeft me altijd aangetrokken", vervolgt ze. "Mijn persoonlijke situatie kon ik niet langer meer rijmen met een traditionele baan. Dus besloot ik die beperking om te zetten in een kans. Door mijn eigen merk te creëren, kon ik een flexibeler leven inrichten."

Ondanks haar eigen zakelijke successen beseft de Spaanse dat haar relatie met de meervoudig Grand Prix-winnaar altijd een rol zal spelen in hoe de buitenwacht naar haar kijkt. "Ik draag altijd dat label met me mee, dat ik de partner van een topsporter ben", erkent ze. "Daar ben ik erg trots op en ik heb het nooit als een probleem gezien. Ik heb niet het gevoel dat ik iets aan iemand hoef te bewijzen. Als er iets is dat me echt bezighoudt, is het het voorbeeld dat ik kan stellen voor toekomstige generaties: dat ze begrijpen dat een persoon verschillende kanten kan hebben."