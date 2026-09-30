Audi-topman twijfelt niet over Bortoleto en Hülkenberg, maar "Verstappen is de beste"
Audi-topman twijfelt niet over Bortoleto en Hülkenberg, maar "Verstappen is de beste"Maak ons je Google-favoriet
Mattia Binotto heeft Max Verstappen aangewezen als de coureur voor wie hij alles opzij zou zetten om hem naar zijn Audi F1 Team te halen. De Italiaan laat weten dat hij de Red Bull Racing-coureur als de absolute maatstaf van het huidige veld ziet.
De duidelijke woorden van de teambaas vallen op in de paddock, zeker omdat de Duitse renstal de bezetting voor het volgende seizoen al rond heeft. Audi maakte eerder al bekend dat Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg de vaste rijders zijn voor het fabrieksproject en het tweetal ligt ook voor 2027 al vast. Het is het debuutseizoen van Audi als team en als motorfabrikant. Ze liggen momenteel achtste in de tussenstand bij de constructeurs met zeventien punten, waarbij Bortoleto verantwoordelijk is voor een groter deel daarvan. Audi hoopt Haas voorbij te stevenen in de strijd om P7 in het wereldkampioenschap.
Binotto noemt Verstappen de absolute beste
Gevraagd naar wie Binotto het allerliefste aan zijn formatie zou willen toevoegen als hij carte blanche had, twijfelt de teambaas geen seconde over Max Verstappen. "Hij is momenteel de absolute beste, althans in mijn ogen", vertelde hij tegenover Automoto.it. Toch weet de leiding van het team goed dat de huidige vorm van de renstal nog niet strookt met wat de viervoudig wereldkampioen zoekt. Een overstap is op dit moment dan ook niet aan de orde, simpelweg omdat Verstappen direct mee wil kunnen vechten om de overwinningen tijdens Grand Prix-weekenden. Daarom tekende de Limburger ook een contractverlenging bij Red Bull tot en met 2030.
Snelheid belangrijker dan leeftijd bij Bortoleto en Hülkenberg
Ondanks de lovende woorden over Verstappen, is Binotto erg te spreken over zijn eigen duo met Bortoleto en Hülkenberg. "Er wordt me vaak verteld dat we een jonge coureur en een meer ervaren coureur hebben, waarvan Gabi ook kan leren", aldus de Italiaan. "Ik ben echter meer bezorgd over de snelheid op de baan dan over leeftijd. Beiden zijn coureurs met een extreem hoog potentieel op dit gebied. Dat is wat me tevreden stelt en me niet aanzet om elders te kijken."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen kijkt uit naar terugkeer in Maleisië: "En het weer ziet er onvoorspelbaar uit"
- 2 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Kritiek op Norris niet helemaal terecht: schorsing Colapinto was mogelijk door FIA-regels
BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
Net binnen
Audi-topman twijfelt niet over Bortoleto en Hülkenberg, maar "Verstappen is de beste"
- 9 minuten geleden
VIDEO | Red Bull vreest voor gridstraf Verstappen en stelt onderzoek in
- 1 uur geleden
Kritiek op Norris niet helemaal terecht: schorsing Colapinto was mogelijk door FIA-regels
- 1 uur geleden
- 2
Verstappen kijkt uit naar terugkeer in Maleisië: "En het weer ziet er onvoorspelbaar uit"
- 2 uur geleden
FIA geeft waarschuwing af voor Grand Prix in Maleisië: dit zijn de gevolgen
- 3 uur geleden
Mercedes lanceert speciale kleurstelling voor thuisrace Petronas in Maleisië
- Vandaag 16:02
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'
- 13 september