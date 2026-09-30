Mattia Binotto heeft Max Verstappen aangewezen als de coureur voor wie hij alles opzij zou zetten om hem naar zijn Audi F1 Team te halen. De Italiaan laat weten dat hij de Red Bull Racing-coureur als de absolute maatstaf van het huidige veld ziet.

De duidelijke woorden van de teambaas vallen op in de paddock, zeker omdat de Duitse renstal de bezetting voor het volgende seizoen al rond heeft. Audi maakte eerder al bekend dat Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg de vaste rijders zijn voor het fabrieksproject en het tweetal ligt ook voor 2027 al vast. Het is het debuutseizoen van Audi als team en als motorfabrikant. Ze liggen momenteel achtste in de tussenstand bij de constructeurs met zeventien punten, waarbij Bortoleto verantwoordelijk is voor een groter deel daarvan. Audi hoopt Haas voorbij te stevenen in de strijd om P7 in het wereldkampioenschap.

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Binotto noemt Verstappen de absolute beste

Gevraagd naar wie Binotto het allerliefste aan zijn formatie zou willen toevoegen als hij carte blanche had, twijfelt de teambaas geen seconde over Max Verstappen. "Hij is momenteel de absolute beste, althans in mijn ogen", vertelde hij tegenover Automoto.it. Toch weet de leiding van het team goed dat de huidige vorm van de renstal nog niet strookt met wat de viervoudig wereldkampioen zoekt. Een overstap is op dit moment dan ook niet aan de orde, simpelweg omdat Verstappen direct mee wil kunnen vechten om de overwinningen tijdens Grand Prix-weekenden. Daarom tekende de Limburger ook een contractverlenging bij Red Bull tot en met 2030.

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Snelheid belangrijker dan leeftijd bij Bortoleto en Hülkenberg

Ondanks de lovende woorden over Verstappen, is Binotto erg te spreken over zijn eigen duo met Bortoleto en Hülkenberg. "Er wordt me vaak verteld dat we een jonge coureur en een meer ervaren coureur hebben, waarvan Gabi ook kan leren", aldus de Italiaan. "Ik ben echter meer bezorgd over de snelheid op de baan dan over leeftijd. Beiden zijn coureurs met een extreem hoog potentieel op dit gebied. Dat is wat me tevreden stelt en me niet aanzet om elders te kijken."

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