Verstappen kijkt uit naar terugkeer in Maleisië: "En het weer ziet er onvoorspelbaar uit"
Verstappen kijkt uit naar terugkeer in Maleisië: "En het weer ziet er onvoorspelbaar uit"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen reist met een flinke dosis vertrouwen af naar het Sepang International Circuit voor de aanstaande F1 Grand Prix van Bahrein. De jarige job kende een uitstekende race in Azerbeidzjan, waar hij op slechts 0,196 seconden van winnaar George Russell als tweede over de finish kwam. Met die hernieuwde vorm hoopt de coureur van Red Bull Racing het goede gevoel direct mee te nemen naar Maleisië.
De race in Sepang vervangt dit raceweekend de eerder afgelaste wedstrijd in Sakhir, waardoor het veld na bijna een decennium afwezigheid weer neerstrijkt op de uitdagende Maleisische omloop. Voor Verstappen, die momenteel met 163 punten op de zesde plek in het wereldkampioenschap staat, biedt de terugkeer naar Zuidoost-Azië een mooie kans om de aansluiting met de top verder te verstevigen.
Verstappen put vertrouwen uit sterke race in Azerbeidzjan
Verstappen kijkt met een uiterst tevreden gevoel terug op het raceweekend in Azerbeidzjan. "Het was een geweldig resultaat en een zeer sterke race voor het team in Bakoe. Onze snelheid was goed en hebben ons op veel punten verbeterd, dus we hopen deze positieve lijn ook deze week door te trekken."
De Limburger bewaart uitstekende herinneringen aan het Sepang International Circuit. De laatste keer dat het F1-circus hier neerstreek, in het seizoen 2017, greep hij op dominante wijze de overwinning. "Maleisië is een mooi circuit om op te rijden. Het is fijn om terug te zijn en de race weer op de kalender te hebben staan. De laatste keer dat we hier reden was natuurlijk in 2017, toen ik mijn tweede Grand Prix won. Ik heb er dus goede herinneringen aan en we kunnen nu zien hoe deze generatie auto's op dit circuit presteert."
Het circuit en onvoorspelbaar weer
Verstappen weet echter ook dat Sepang een veeleisende beproeving vormt voor zowel de coureurs als het materieel. "Het circuit is behoorlijk uitdagend maar fijn om op te rijden, met een mix van snelle rechte stukken en scherpe haarspeldbochten. Ook het weer ziet er vrij onvoorspelbaar uit, dus het wordt interessant om te zien wat de week gaat brengen", aldus de viervoudig wereldkampioenen.
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