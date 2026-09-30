FIA geeft waarschuwing af voor Grand Prix in Maleisië: dit zijn de gevolgen

De Formule 1 maakt zich op voor een rentree op het Sepang International Circuit aankomend weekend, maar de coureurs kunnen hun borst natmaken voor de hitte. Omdat de verwachte temperaturen de grens van 31 graden Celsius zullen overschrijden, heeft de FIA een zogeheten Heat Hazard afgegeven voor de F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië.

Tijdens het raceweekend nabij de hoofdstad Kuala Lumpur wordt heet en plakkerig weer voorspeld. De temperatuur richting de 32 à 33 graden Celsius, wat de fysieke belasting op Sepang aanzienlijk verhoogt. Op vrijdag, de dag van de eerste twee vrije trainingen, op zaterdag, de dag van de laatste vrije training en de kwalificatie, en op zondag, de dag van de Grand Prix, gaan we over de grens van 31 graden Celsius. Uiteindelijk kunnen we ook wat tropische buien verwachten, zoals dat heel vaak het geval is in Maleisië.

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FIA grijpt in bij extreme hitte

Wanneer de voorspelde hitte-index tijdens een sessie de drempelwaarde van 31 graden overschrijdt, treedt het hitteprotocol in werking. Dit is vastgelegd in Artikel 1.5.10 van de sportieve reglementen en is in het leven geroepen na de extreme weersomstandigheden tijdens de Grand Prix van Qatar in 2023, waar meerdere coureurs onwel werden door de hitte. De internationale autosportbond heeft daarom voorafgaand aan het raceweekend de Heat Hazard richting de teams gecommuniceerd, gebaseerd op data van de officiële weerdienst.

Verplichte aanpassingen

Omdat deze weerswaarschuwing is aangekondigd, moeten de renstallen specifieke technische en medische voorschriften volgen om de risico's te beperken. Zo zijn teams verplicht om de hardware voor een koelsysteem in de cockpit te installeren. Coureurs krijgen de mogelijkheid om een speciaal koelvest te dragen, waarin een vloeistof circuleert via een systeem met droogijs. Kiest een rijder ervoor om dit vest niet te dragen, dan moet er ter compensatie een halve kilo extra ballast in de auto worden geplaatst om een oneerlijk gewichtsvoordeel te voorkomen. Ook zijn er na de sessies verplichte medische controles om uitdroging en hittestress vroegtijdig op te sporen bij de atleten.

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