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Kim Kardashian in full glam alongside headshot of Hamilton in orange-tinted glasses and red and white pullover. Black background with red smoke rising from the bottom of image.

Kim Kardashian deelt pikante plaatjes met Lewis Hamilton | F1 Shorts

Kim Kardashian in full glam alongside headshot of Hamilton in orange-tinted glasses and red and white pullover. Black background with red smoke rising from the bottom of image. — Foto: © IMAGO
47 reacties

Kim Kardashian deelt pikante plaatjes met Lewis Hamilton | F1 Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

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