Zak Brown over gesprekken met Verstappen: 'Deur staat wagenwijd open voor Max'

McLaren-CEO Zak Brown sluit niet uit dat hij in de toekomst gaat samenwerken met Max Verstappen. Hoewel de coureur zijn toekomst heeft verbonden aan Red Bull Racing, laat de Amerikaan tegenover De Telegraaf weten dat de deur bij de Britse renstal in de toekomst wagenwijd open blijft staan voor de Limburger.

De topman van McLaren sprak afgelopen zomer meerdere keren persoonlijk met Verstappen om elkaar beter te leren kennen, zo vertelt hij in het interview. Die ontmoetingen waren in eerste instantie vooral verkennend van aard, maar hebben bij Brown voor een opvallende indruk gezorgd als het gaat om het karakter en de werkwijze van de Nederlander.

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Brown verrast door karakter Verstappen

Brown geeft openlijk toe dat zijn beeld van Verstappen na de persoonlijke ontmoetingen compleet is veranderd ten opzichte van wat hij vooraf had verwacht. "Ik heb Max afgelopen zomer een paar keer gesproken. Gewoon, omdat ik hem beter wilde leren kennen. Als ik nu één woord zou mogen gebruiken om hem te beschrijven, dan zou dat een woord zijn dat vóór die gesprekken niet in mij was opgekomen. Namelijk: charmant. Ik wed dat niemand die hem niet goed kent, hem zo zou typeren. Maar ik ben echt onder de indruk van hem. Een racer pur sang", klinkt het.

De McLaren-baas vervolgt dat het puur ging om het leggen van contact met het oog op de verdere toekomst: "De gesprekken waren meer aftastend, om elkaar dus beter te leren kennen. Want je weet nooit wat de toekomst brengt. Maar ik ben veel meer onder de indruk geraakt dan ik had verwacht, van hem als individu gezien."

Vergelijking met Alonso

Brown herkent in de werkwijze en toewijding van Verstappen veel eigenschappen van voormalig wereldkampioen Fernando Alonso. De CEO wijst daarbij nadrukkelijk op de technische bagage van Verstappen en diens passie voor het racen buiten de Formule 1. "Zijn focus en de manier waarop hij naar autosport kijkt, vanuit een coureursperspectief, vond ik heel indrukwekkend. Dat zie je aan hoe druk Max is met het GT3-programma en hoe technisch bedreven hij is", legt Brown uit.

De McLaren-topman maakt de vergelijking aan de hand van een herinnering met de Spanjaard tijdens hun gezamenlijke avontuur bij de Indy 500: "Fernando had dat ook. Ik weet nog dat we met hem de Indy 500 deden. We zaten in het vliegtuig en ik bestelde een wijntje. Fernando zat alleen maar naar zijn scherm te turen. Weet je wat hij keek? Camerabeelden vanuit de auto van een eerdere editie van de Indy 500, 200 rondjes lang. Dat moet het saaiste zijn wat er is. Maar Fernando wilde niets aan het toeval overlaten." Volgens Brown toont ook Verstappen een dergelijke onafgebroken focus op details en autosport in de breedste zin van het woord.

Deur blijft openstaan

Brown benadrukt tegelijkertijd dat een overstap op de korte termijn niet aan de orde is. McLaren beschikt met regerend wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri immers over een vastgelegd rijdersduo. Verstappen zette eerder zelf zijn handtekening onder een verbintenis bij Red Bull Racing tot en met 2030, waarna Norris kort daarna eveneens bijtekende bij het team uit Woking. "En ik ben hartstikke blij en tevreden met mijn huidige line-up", aldus Brown.

Toch kijkt Brown met een schuin oog naar de langere termijn in de koningsklasse. "Ik heb zoiets van: ik kan echt met deze gast gaan racen. Want ik haat het om tégen hem te racen. De deur staat nog wagenwijd open voor Max. Voor 2028, 2029, of welk jaar dan ook. Ik heb ervan genoten om hem beter te leren kennen en zou graag ooit met hem samenwerken."

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