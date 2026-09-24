Norris gooit roer om: 'Titels interesseren me eigenlijk niet'
Norris gooit roer om: 'Titels interesseren me eigenlijk niet'Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft in gesprek met The Athletic openhartig gesproken over een opvallende verschuiving in zijn sportieve drijfveren. De regerend Formule 1-wereldkampioen laat weten dat persoonlijke glorie hem niet langer primair motiveert, maar dat hij tegenwoordig vooral voldoening haalt uit collectieve prestaties en het ondersteunen van aanstormend talent via zijn nieuwe raceteam LN4 Fusion.
Nadat Norris eind vorig seizoen zijn beslissende titelpunt wist veilig te stellen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi en dat tot zes uur in de ochtend met familie en vrienden vierde, merkte de McLaren-kopman dat zijn perspectief begon te veranderen. Die teamgerichte instelling werd eerder deze maand nog duidelijk zichtbaar tijdens het raceweekend in Madrid. Hoewel Norris daar de allereerste poleposition wist op te eisen, berispte hij zichzelf over de boordradio stevig na een fout, puur omdat hij het gevoel had zijn team tekort te doen.
Collectieve voldoening
Norris legt uit dat het gezamenlijk vieren van successen met de mensen om hem heen inmiddels veel zwaarder weegt dan het najagen van puur individueel succes. "Ik ben op dat punt gekomen dat ik begin te beseffen dat ik niet zoveel vreugde haal uit het simpelweg zelf bereiken van dingen als uit het proberen om het betekenisvol te maken voor anderen", zo analyseert hij zijn huidige gemoedstoestand. "Dat is gewoon mijn manier van leven. Dat is gewoon hoe mijn hersenen zijn ingesteld, wat waarschijnlijk anders is dan bij de meesten."
Volgens de coureur dwingt het leven in de topsport hem ertoe om steeds dieper na te denken over wat hem tijdens de raceweekenden echt vooruithelpt. "Het is een beetje hoe ik leer wat me motiveert, wat me gaande houdt. 'Waar wil ik dit voor doen? Is het mijn eigen voldoening of voor anderen?' Echt, het is meer voor anderen dan voor mezelf", zo benadrukt hij over zijn focus op het teambelang.
LN4 Fusion
Norris brengt die filosofie inmiddels ook direct in de praktijk met de oprichting van zijn eigen racestal LN4 Fusion. Het project fungeert niet alleen als zakelijke onderneming en als voorbereiding op zijn leven na de actieve autosport, maar biedt vooral een concreet platform om jong talent te begeleiden op weg naar de koningsklasse. Het team heeft onder leiding van algemeen teambaas René Rosin al belangrijke operationele stappen gezet. Zo zijn er geselecteerde activa overgenomen van AIX Racing, waarmee deelname aan het FIA Formule 3-kampioenschap vanaf volgend jaar gegarandeerd is, terwijl er tegelijkertijd een aanvraag loopt om vanaf 2027 toe te treden tot de Formule 2.
Naast de actuele raceactiviteiten, waarvoor momenteel tests worden uitgevoerd in de Britse Formule 4, bevat het initiatief ook het LN4 Legacy Programme om karttalenten te screenen voor de overstap naar de formulewagens. Voor Norris zou het afleveren van een talent in de koningsklasse dan ook veel meer betekenen dan het behalen van een wereldtitel, waarbij het succes van die jonge coureurs zijn eigen erelijst overstijgt: "Het maakt me niet uit of ik herinnerd word als eenmalig wereldkampioen, vijfvoudig wereldkampioen of tienvoudig wereldkampioen. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Het gaat er meer om dat ik dingen probeer te doen voor anderen."
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