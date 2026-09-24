Verstappen sluit zich aan bij snoeiharde kritiek Alonso: "Dat is het belangrijkste"
Verstappen sluit zich aan bij snoeiharde kritiek Alonso: "Dat is het belangrijkste"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen is het roerend eens met de felle kritiek die Fernando Alonso heeft geuit op het huidige technische reglement van de Formule 1. De Limburger maakt zich net als de tweevoudig wereldkampioen grote zorgen over de huidige hybride motoren en benadrukt dat de koningsklasse vooral meer vermogen uit de verbrandingsmotor moet halen, in plaats van zo zwaar te leunen op de batterij.
De uitspraken van de Red Bull-coureur volgen op duidelijke taal van Alonso, die tegenwoordig uitkomt voor Aston Martin. De ervaren Spanjaard stak zijn frustraties over de hedendaagse bolides niet onder stoelen of banken en noemde het 'semi-gênant' dat rijders op legendarische banen als Silverstone, Spa-Francorchamps en Suzuka in snelle bochten van het gas moeten om stroom te sparen voor de rechte stukken. Volgens de man uit Oviedo is de sport veranderd in een klasse waarin je bewust langzaam moet rijden om over een hele ronde gezien een snelle tijd neer te zetten.
Verstappen deelt zorgen Alonso over reglement
In de aanloop naar het raceweekend in Azerbeidzjan laat Verstappen optekenen dat hij de visie van Alonso vrijwel van a tot z deelt: "Ja. Ik bedoel, al deze dingen zijn voorgesteld en ik heb mijn visie daarop al gedeeld", zo reageert de Nederlander op de geluiden over het extreme energiebeheer.
De coureur van Red Bull Racing vervolgt: "Ik ben het eigenlijk met bijna alles wat Fernando zegt volledig eens. Hij bevindt zich natuurlijk in een veel slechtere positie dan ik, als je kijkt naar waar hij op de grid staat en wat hij ervaart. Voor mij is het belangrijkste dat we meer vermogen uit de verbrandingsmotor nodig hebben en minder uit de batterij. Hoe meer je dat kunt bewerkstelligen, hoe beter het zal worden."
Verschillen op de grid en ingrepen voor de toekomst
Alonso kent met Aston Martin een bijzonder moeizaam seizoen. De Spanjaard staat achttiende in het klassement met een magere 3 punten achter zijn naam, terwijl de Britse renstal met datzelfde puntenaantal de tiende plek bezet bij de constructeurs. Bij Red Bull Racing staat het er aanmerkelijk beter voor. De formatie staat vierde bij de constructeurs met 230 punten, terwijl Verstappen met 145 punten de zesde plaats bezet in het wereldkampioenschap.
Onder de huidige regels is het vermogen gelijk verdeeld tussen de traditionele verbrandingsmotor en het elektrische gedeelte, terwijl de bekende DRS-vleugel plaats heeft gemaakt voor actieve aerodynamica. Om te voorkomen dat auto's aan het einde van rechte stukken stilvallen door extreme vormen van 'superclipping' om de batterij weer vol te laden, heeft het bestuursorgaan al eerder ingegrepen. Vanaf volgend jaar wordt de raceafstand van Grands Prix ingekort naar 290 kilometer, waarna de Formule 1 voor 2030 een overstap plant naar een lichtere 3.0-liter V8-turbomotor waarin het elektrische aandeel flink wordt teruggeschroefd.
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