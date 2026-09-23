Max Verstappen begrijpt de beweegredenen achter het besluit om het aantal sprintraces in 2027 uit te breiden naar tien, al ligt zijn prioriteit nog altijd onveranderd bij de hoofdrace op zondag. Dat vertelt de coureur van Red Bull Racing in een vraaggesprek met De Telegraaf, waarin hij reageert op de aangekondigde kalenderwijziging en toelicht waarom een zege in een sprintrace voor hem persoonlijk weinig betekent.

De Formule 1 kondigde onlangs aan dat het format met zes sprintraces – waarvan dit seizoen na eerdere edities in China, Miami, Canada, Silverstone en Nederland alleen Singapore in het weekend van 10 en 11 oktober nog op de planning staat – in 2027 wordt opgevoerd naar een recordaantal van tien. Hoewel Verstappen zelf - op zijn zachtst gezegd - geen voorstander is van deze toename, toont hij wel begrip voor het commerciële oogpunt van de organisatie om bezoekers gedurende het weekend meer baanactie te bieden.

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Geen emotie

Verstappen legt uit dat hij zijn benadering van het racen niet aanpast door de komst van extra korte races en dat zijn vizier altijd gericht blijft op de traditionele racedag. Zo vertelt hij met een glimlach: "Dat klopt, maar ik snap de reden erachter wel. Er is meer actie gedurende een weekend. Ik doe wel mee, hoor. Maar mijn focus ligt vooral op de Grand Prix op zondag. Ik doe mijn best in een sprint, maar link geen emotie aan het winnen of niet winnen van zo'n race. Als kind keek ik altijd al uit naar de Grand Prix en dat is niet veranderd."

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