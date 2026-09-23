VIDEO: F1-races korter in 2027, 'Viaplay/Videoland-abonnement onvermijdelijk duurder' | GPFans Recap
VIDEO: F1-races korter in 2027, 'Viaplay/Videoland-abonnement onvermijdelijk duurder' | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Autosportfederatie FIA heeft definitief groen licht gegeven voor het inkorten van de Formule 1-races vanaf het seizoen 2027. Waar de minimale race-afstand al decennialang standaard op minimaal 305 kilometer ligt, wordt deze vanaf 2027 verlaagd naar 290 kilometer.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Podcast
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
GT World Challenge op Zandvoort
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"
GT World Challenge op Zandvoort
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"
Schema in Bakoe
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?
Net binnen
Esteban Ocon
Ocon lijkt inderdaad klaar in F1: 'Heeft te horen gekregen dat het eindigt'
- 27 minuten geleden
George Russell
Russell hekelt gebrek aan F1-testdagen: 'In golf kun je wel eindeloos oefenen'
- 1 uur geleden
Alonso luidt noodklok
Alonso luidt noodklok bij F1-top: 'Klassieke circuits worden verpest'
- 1 uur geleden
VIDEO
VIDEO: F1-races korter in 2027, 'Viaplay/Videoland-abonnement onvermijdelijk duurder' | GPFans Recap
- 2 uur geleden
Max Verstappen
Verstappen reageert op uitbreiding sprintraces naar 10: "Ik doe wel mee, hoor"
- 3 uur geleden
Isack Hadjar
Hadjar vertelt of Red Bull hem verbod heeft opgelegd na boksblessure
- 3 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
50.000+ views
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
30.000+ views
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
30.000+ views
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
30.000+ views
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
25.000+ views
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september