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'FIA overweegt grote ingreep in ADUO-regels om Honda en F1-veld te helpen'

VIDEO: F1-races korter in 2027, 'Viaplay/Videoland-abonnement onvermijdelijk duurder' | GPFans Recap

VIDEO: F1-races korter in 2027, 'Viaplay/Videoland-abonnement onvermijdelijk duurder' | GPFans Recap

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Autosportfederatie FIA heeft definitief groen licht gegeven voor het inkorten van de Formule 1-races vanaf het seizoen 2027. Waar de minimale race-afstand al decennialang standaard op minimaal 305 kilometer ligt, wordt deze vanaf 2027 verlaagd naar 290 kilometer.

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