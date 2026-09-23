Russell te laat op persconferentie: onderzoek dreigt voor de Brit
Russell te laat op persconferentie: onderzoek dreigt voor de BritMaak ons je Google-favoriet
George Russell zal naar alle waarschijnlijkheid nog voor het raceweekend in Bakoe begint het onderwerp worden van een formeel onderzoek door de FIA. De Britse Mercedes-coureur verscheen in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan op het Baku City Circuit namelijk niet op tijd bij de officiële persconferentie.
De autosportbond hanteert tijdens het huidige Formule 1-seizoen een strikt beleid rondom de aanwezigheid van coureurs bij media-activiteiten. Russell, die met 211 punten momenteel de tweede plaats bezet in het wereldkampioenschap na zijn vijfde plaats tijdens de Grand Prix van Spanje in Madrid, moet dan ook vrezen voor een officiële waarschuwing of sanctie vanuit de wedstrijdleiding.
Strikte aanpak
Russell is overigens niet de eerste coureur die dit seizoen onder het vergrootglas van de autosportbond zal liggen wegens procedurele overtredingen rondom persmomenten. Eerder kregen onder anderen Charles Leclerc en Lando Norris te maken met formele FIA-onderzoeken in Monaco, terwijl Esteban Ocon na een te late aankomst bij een persconferentie in België werd bestraft met een geldboete.
Verruimde bevoegdheden
Russell krijgt bij de beoordeling te maken met herziene reglementen binnen de International Sporting Code van de FIA. Sinds de start van dit raceseizoen beschikken de stewards over uitgebreidere operationele bevoegdheden om op eigen initiatief herbeoordelingen te openen bij incidenten en procedurele fouten, waardoor zaken rond tijdsoverschrijdingen en persverplichtingen sneller kunnen worden afgehandeld.
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