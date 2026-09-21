Kimi Antonelli moet in de beslissende fase van de titelstrijd vooral afrekenen met zijn eigen gedachten om het wereldkampioenschap veilig te stellen. Dat voorspelt voormalig wereldkampioen Nico Rosberg, die verwacht dat de Italiaan vooral mentaal zwaar op de proef zal worden gesteld.

De pas twintigjarige Italiaan leidt na veertien Grands Prix het klassement soeverein met 292 punten, maar krijgt in de resterende negen races van het seizoen te maken met een ongekende psychologische druk, zo voorspelt Rosberg, die zelf ook een soortgelijke ervaring meemaakte tijdens het seizoen van 2016, waarin hij ook met zijn teamgenoot - destijds Lewis Hamilton - om het kampioenschap vocht en de favoriet was.

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Antonelli zette zijn leidende positie recent extra kracht bij door twee achtereenvolgende zeges te boeken. Op zijn thuiscircuit in Monza stormde hij na een inhaalrace vanaf de negentiende plek naar de overwinning, waarna hij een week later de allereerste Grand Prix in Madrid op zijn naam schreef. Daarmee heeft de jonge coureur een voorsprong opgebouwd van 81 punten op zijn Mercedes-teamgenoot George Russell (211 punten). Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton volgt namens Ferrari op 101 punten achterstand (191 punten), terwijl Lando Norris met zijn McLaren op 106 punten staat (186 punten).

Rosberg waarschuwt voor mentale spelletjes

Rosberg put bij zijn voorspellingen voor het restant van het seizoen rechtstreeks uit zijn eigen ervaringen tijdens zijn succesvolle kampioenschapsjaar in 2016. In The F1 Show op Sky Sports F1 blikt hij terug op die intense periode: "Ik weet nog hoe mijn hoofd destijds spelletjes met me begon te spelen toen ik de grote favoriet was", zo vertelt de enkelvoudig wereldkampioen. "Als je werkelijk de grote favoriet bent, zoals hij nu is, denk je al gauw: 'O mijn god, dit ligt werkelijk voor het oprapen voor mij. Ik kan dit maar beter niet verpesten, ik kan nu beter geen domme en onnodige fouten maken, want het wereldkampioenschap ligt binnen handbereik.' Zodra dat soort gedachten binnensluipen, word je bang en bekruipt je de angst dat je iets volkomen onnodig in de soep laat lopen, simpelweg omdat het besturen van een Formule 1-bolide en vooraan rijden in het veld natuurlijk een van de moeilijkste dingen ter wereld is."

Volgens Rosberg zorgt die angst er automatisch voor dat de foutloosheid onder druk komt te staan: "Het is zo verdomd lastig om geen fouten te maken, er keer op keer te staan tijdens de kwalificatie, goede rondes neer te zetten en de wagen niet in de muur te parkeren. Het is eenvoudig om fouten te maken omdat het simpelweg zo ongelooflijk moeilijk is. Vervolgens slaat je hoofd op hol, wat ten koste gaat van de concentratie die je nodig hebt om goed te sturen."

Verlammende angst kost mentale capaciteit

Rosberg legt uit dat hij in de slotfase van 2016 merkte hoeveel energie er verloren ging aan de constante vrees om de voorsprong te verspelen. "Toen ik destijds voor de wereldtitel vocht, sloeg het in de laatste vier races pas echt op hol in mijn hoofd", herinnert de Duitser zich. "Er was toen werkelijk geen schijn van kans meer dat ik nog een poleposition zou pakken of een race zou winnen in die slotfase, omdat ik ongeveer dertig procent minder mentale capaciteit overhad om daadwerkelijk goed te sturen. Normaal gesproken heb je honderd procent tot je beschikking om te presteren, maar in die periode was dat nog maar zeventig procent, terwijl die overige dertig procent volledig werd opgeslokt door de panische angst om een domme fout te maken en mijn kans op het winnen van het Formule 1-wereldkampioenschap te verspelen."

De strijd om het kampioenschap wordt volgens de analist dan ook niet louter beslist door rondetijden op het asfalt: "Dat is de grote factor die we goed in de gaten moeten houden. Het is nu echt een gevecht van hem tegen zijn eigen gedachten, dus we gaan meemaken hoe dat afloopt, al presteert hij tot nu toe ontzettend goed."

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