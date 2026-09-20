Fresia blikt terug op kartrace tegen Verstappen: 'Het was echt een bloedbad'
Fresia blikt terug op kartrace tegen Verstappen: 'Het was echt een bloedbad'Maak ons je Google-favoriet
ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias heeft in gesprek met Sportnieuws.nl teruggeblikt op haar deelname aan het bijzondere kart-evenement op het circuit van Silverstone, waar Max Verstappen het opnam tegen honderd uitdagers tegelijkertijd.
De 35-jarige verslaggeefster nam tijdens de massale race plaats in een van de vele karts en zag van dichtbij hoe de viervoudig wereldkampioen zich een weg naar voren baande. Verstappen startte de uitdaging helemaal achteraan vanaf startplek 101 en kreeg oorspronkelijk dertig ronden de tijd om het gehele veld in te halen. De Limburger had in de praktijk echter ruim voldoende aan vijftien ronden om alle honderd deelnemers te passeren en de overwinning veilig te stellen.
Chaotische strijd
Cousiño Arias werd al snel ingehaald door Verstappen. "Net niet de minuut aangetikt. Iets daarvoor heeft hij mij ingehaald", zo vertelt de presentatrice over het moment dat de Nederlander langszij kwam.De enorme drukte op het circuit leidde al snel tot hachelijke situaties en diverse crashes, waardoor de wedstrijdleiding met gele vlaggen moest zwaaien. "Het was echt een bloedbad. Ik ben blij dat ik mijn voortandjes nog heb", schetst zij de harde omstandigheden tijdens de wedstrijd. Cousiño Arias zag verschillende deelnemers dan ook gehavend uit de strijd komen: "Een chick had een andere kart op zich, die heeft waarschijnlijk haar vinger gebroken. Een andere heeft een whiplash."
Bewondering voor Verstappen
Verstappen maakte met zijn wendbaarheid en strakke inhaalacties diepe indruk op het deelnemersveld. Terwijl tientallen karters vochten om hun positie, vond de Red Bull-coureur moeiteloos openingen op het asfalt. "Hij piept overal tussendoor. Leek wel alsof hij een mini-kart had. Echt bizar", zo zag de verslaggeefster met eigen ogen. Haar eigen verwachtingspatroon voor het evenement was voorafgaand aan de start overigens al behoorlijk getemperd: "Toen ik hierheen ging, dacht ik het misschien wel een half uur vol te houden. Dat corrigeerde ik wel snel naar tien minuten. Na de eerste oefendag, dacht ik: ik ben blij als ik de eerste bocht overleef." Naast Cousiño Arias was onder meer influencer Qucee van de partij, die uiteindelijk beslag legde op de 85ste positie.
Jackie Martens
Cousiño Arias kreeg de kans om deel te nemen via het moederbedrijf van haar zender. "Als ESPN horen we bij Disney. Zij doen gelukkig ook steeds meer met sport, ook in combinatie met ESPN. Ik ben een vast gezicht, toen kwam het ter sprake wie er mee ging. Er waren ook veel influencers die in het racen zitten. Toen kwam op tafel: die presentatrice uit Nederland heeft ook een paar volgers en is erg fanatiek. Laten we haar maar vragen." De absolute verrassing van de dag was journalist Jackie Martens van De Limburger. De oud-karter veroverde tijdens de oefensessies knap de poleposition en hield het vooraan het langst vol, waardoor hij vlak achter Verstappen als tweede over de finishlijn kwam. "Dit is helemaal zijn ding. Hij heeft er gevoel voor. Hij heeft gekart van zijn vijfde tot zijn negende. Hij is nu gewoon journalist in de Formule 1, superleuke gast. Gisteren had hij ook de beste tijd neergezet, dus ik wist wel: hij gaat het sowieso goed doen. Echt heel vet." Voor Cousiño Arias duurde het avontuur in Groot-Brittannië overigens niet lang, aangezien ze donderdagochtend vroeg terugvloog voor haar reguliere televisiewerkzaamheden: "Het was een heel leuk uitstapje, superleuk dat ik mee mocht doen. Maar, back to work."
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