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Coulthard steunt Norris fel na cola-rel: 'Stop met proberen alles te controleren'

Coulthard steunt Norris fel na cola-rel: 'Stop met proberen alles te controleren'

Coulthard steunt Norris fel na cola-rel: 'Stop met proberen alles te controleren' — Foto: © IMAGO
2 reacties

Coulthard steunt Norris fel na cola-rel: 'Stop met proberen alles te controleren'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Lando Norris heeft na afloop van de Grand Prix van Spanje in Madrid voor de nodige ophef gezorgd door in de cooldown room een blikje Coca-Cola open te trekken. Ook David Coulthard spreekt zich er nu over uit.

De Formule 1 heeft een exclusief, wereldwijd partnerschap gesloten met concurrent PepsiCo, waardoor het nuttigen van rivaliserende frisdranken voor het oog van de camera's ten strengste verboden is. De actie van de jonge Brit maakte de tongen in de paddock flink los en leidde tot uiteenlopende reacties onder analisten en prominenten. Waar sommigen het gedrag van Norris bestempelen als onvolwassen, krijgt hij uit onverwachte hoek juist stevige bijval van een dertienvoudig Grand Prix-winnaar.

Steun van Coulthard

David Coulthard neemt het in de podcast Up To Speed openlijk op voor de McLaren-coureur en haalt hard uit naar de strenge commerciële regels van de sportorganisatie. De Schotse analist en voormalig F1-coureur vindt dat men te ver doorslaat in het opleggen van restricties aan rijders die net een loodzware fysieke beproeving achter de rug hebben. "Goed zo Lando, dat hij stevig in zijn schoenen bleef staan", opent de Schot.Coulthard benadrukt dat sporters na een uitputtende race zelf mogen weten hoe ze hun lichaam voorzien van suikers en vocht. "Goed gedaan van hem, want weet je wat? Hij heeft het recht verdiend om die reep chocolade te eten of dat frisdrankje te drinken, wat het ook is. Rot op en stop met proberen alles te controleren", zo stelt hij fel.

Voorval in Madrid

Norris leek zich vlak voor het incident al bewust van de mogelijke gevolgen van zijn keuze. Terwijl de coureurs naar de herhaling van de race keken, zei hij hardop tegen racewinnaar Antonelli: "Ik krijg misschien op mijn donder." Toen de F1-official daadwerkelijk tussenbeide kwam om het blikje weg te halen, weigerde hij mee te werken. "Ik heb net een race gereden, dus ik mag drinken wat ik wil. Heel erg bedankt", beet hij de medewerker toe.

De actie van Norris volgde op een race onder zinderende omstandigheden in Madrid, waar het kwik op het asfalt de midden-50 graden aantikte. De zware fysieke tol die het huidige seizoen eist werd eerder al pijnlijk duidelijk tijdens de Grand Prix van Italië in Monza, voorafgaand aan het raceweekend in Spanje. Norris vocht daar een zwaar gevecht uit met teamgenoot Oscar Piastri om de vierde stek en leunde na afloop compleet uitgeput op zijn onderarmen bij de pers. "Kan ik even een plat water krijgen? Bedankt, man", vroeg hij omstanders, waarna hij zijn toestand treffend samenvatte: "Ik zie een hoop sterretjes op dit moment."

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