AD21-wedstrijdleider krijgt nieuwe rol, Verstappen onthult reden voor Red Bull-verlenging | GPFans Recap
AD21-wedstrijdleider krijgt nieuwe rol, Verstappen onthult reden voor Red Bull-verlenging | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
We zijn nog maar een weekje verwijderd van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.
De kalender van 2027 werd eerder deze week bekendgemaakt. De 24 Uur van de Nürburgring valt opnieuw niet samen met de koningsklasse van de autosport. Max Verstappen ziet een tweede deelname aan de beruchte race in de Eifel wel zitten en onthult dat het tevens één van de redenen is geweest dat hij bij Red Bull Racing heeft verlengd. Red Bull is ondertussen op de achtergrond bezig met de rijdersbezetting van het zusterteam Racing Bulls. Waar Nikola Tsolov eerder kans leek te maken op een stoeltje, zou de toekomst van Liam Lawson nu desondanks veilig zijn gesteld. Het kan zijn dat de Bulgaar onderdak vindt in de Super Formula in Japan. Verder heeft Michael Masi een nieuwe baan, speelt er een rechtszaak omtrent de Madring en krijgt McLaren een belangrijke Mercedes-upgrade voor Mercedes zelf.
Oud-F1-wedstrijdleider Michael Masi vindt nieuwe rol in Australië: "Buitengewoon spannend"
Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi keert terug in een vooraanstaande leidinggevende functie binnen de autosport. De Australiër is door SRO Motorsports Australia namelijk per direct aangesteld als de nieuwe Head of Sporting. Masi begint meteen aan een officiële overdrachtsperiode en zal de rol met ingang van het seizoen van 2027 fulltime gaan vervullen. "Dit is een buitengewoon spannende kans om deel uit te maken van het volgende hoofdstuk voor SRO Motorsports Australia, en ik kijk ernaar uit om door te gaan met het geweldige werk dat al is verricht door het team", begon Masi te vertellen Lees hier het hele artikel over Michael Masi.
F1-rechtszaak uitgelegd: dit is waarom aanpassingen aan de Madring lastig worden
De Madring lijkt richting het Formule 1-seizoen van 2027 tegen fikse juridische problemen aan te lopen. Er woedt namelijk een hoogoplopende rechtszaak over het intellectueel eigendom van de baan. Het Dromo Circuit Design en het Duitse Tilke Enginers & Architects zijn in een felle strijd verwikkeld over de auteursrechten en het ongeoorloofde gebruik van de originele ontwerpbestanden. Om meer inhaalmogelijkheden te creëren, wil men de baan van de Grand Prix van Spanje aanpassen, maar wie gaat daar eigenlijk over? Lees hier het hele artikel over de rechtszaak omtrent de Madring.
'McLaren krijgt belangrijke Mercedes-upgrade in Azerbeidzjan voor Mercedes zelf'
McLaren zou voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan mogelijk als eerste de nieuwste ADUO-motorupgrade van Mercedes kunnen ontvangen. Het opvallende is dat de formatie uit Woking de doorontwikkeling al zou krijgen nog vóór het fabrieksteam van de Duitse renstal er zelf mee aan de start verschijnt, zo meldt het doorgaans betrouwbare AutoRacer. De nieuwste prestatie-upgrade uit de fabriek in Brixworth richt zich specifiek op de turbo. Lees hier het hele artikel over de upgrade voor de Mercedes-power unit.
Verstappen lijkt nieuwe Nürburgring-poging te bevestigen: "Daarom bij Red Bull verlengd"
Max Verstappen heeft zijn vizier gericht op de meest prestigieuze langeafstandsraces ter wereld, mits de F1-kalender dat toelaat. Na zijn eerdere deelname aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring wil de Red Bull Racing-coureur niet alleen terugkeren naar de Nürburgring Nordschleife, maar ook aan de start verschijnen van de 24-uursraces op Le Mans en Daytona. "Dat was absoluut een coole ervaring. Ik zou het dolgraag nog een keer willen doen", aldus Verstappen over de Nürburgring. "Daar draait het nog voor honderd procent om puur racen. Maar ook andere evenementen van dit kaliber spreken mij zeer aan." Lees hier het hele artikel over de deelname van Max Verstappen aan de 24h Nürburgring.
F1-toekomst Lawson lijkt veilig: 'Red Bull trekt ander plan met Tsolov in 2027'
In de paddock gonst het momenteel van de geruchten over de bezetting van de stoeltjes bij Racing Bulls voor het Formule 1-seizoen van 2027. Formule 2-sensatie Nikola Tsolov wordt nadrukkelijk in verband gebracht met het zusterteam van Red Bull Racing. Er werd zelfs gespeculeerd dat de Bulgaar het stoeltje van Liam Lawson zou kunnen overnemen, maar er lijkt nu een ander plan klaar te liggen. Lees hier het hele artikel over de rijdersbezetting bij Racing Bulls.
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