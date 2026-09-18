F1-toekomst Lawson lijkt veilig: 'Red Bull trekt ander plan met Tsolov in 2027'
F1-toekomst Lawson lijkt veilig: 'Red Bull trekt ander plan met Tsolov in 2027'Maak ons je Google-favoriet
In de paddock gonst het momenteel van de geruchten over de bezetting van de stoeltjes bij Racing Bulls voor het Formule 1-seizoen van 2027. Formule 2-sensatie Nikola Tsolov wordt nadrukkelijk in verband gebracht met het zusterteam van Red Bull Racing. Er werd zelfs gespeculeerd dat de Bulgaar het stoeltje van Liam Lawson zou kunnen overnemen, maar er lijkt nu een ander plan klaar te liggen.
Volgens de Nieuw-Zeelandse Herald krijgt Tsolov volgend jaar waarschijnlijk een rol als reservecoureur toebedeeld in plaats van direct een vast racezitje op het hoogste niveau. Die test- en reserverol zou Tsolov mogelijk kunnen combineren met een seizoen in de Super Formula in Japan om extra race-ervaring op te doen. Dat is hetzelfde traject dat Lawson in 2023 met succes aflegde na zijn tijd in de Formule 2, voordat hij definitief zijn kans kreeg op de F1-grid. Mocht Tsolov dit seizoen de F2-titel op zijn naam schrijven, dan mag hij volgend jaar daar niet meer aan meedoen.
Alan Permane overweegt opties voor de toekomst
Alan Permane reageert nuchter op alle verhalen die de ronde doen over zijn coureurs en de opmars van het Red Bull-talent. Gevraagd naar eerdere uitspraken en of Tsolov in 2027 al kans maakt op een vast stoeltje of dat Racing Bulls vasthoudt aan de huidige line-up, gaf de teambaas van de Italiaanse renstal tekst en uitleg. "Ik denk dat het voor ons nog wat te vroeg is", klonk het op de Madring afgelopen weekend. "Eerlijk gezegd wachten we traditioneel gezien wat langer. We staan onder geen enkele druk om nu al aan te kondigen wat we volgend jaar gaan doen. Nikola zit uiteraard in onze gedachten. En hij kent een ongelooflijk seizoen, zijn eerste seizoen in de Formule 2, waarin hij het kampioenschap leidt. Dat gezegd hebbende, heb ik met Liam en Arvid ook twee fantastische coureurs. Het is dus een luxeprobleem", aldus de Brit.
Tsolov gooit dit seizoen inderdaad hoge ogen in de officiële opstapklasse richting de Formule 1. Uitkomend voor Campos Racing gaat hij momenteel aan de leiding in het kampioenschap met 177 punten achter zijn naam na zes overwinningen, waarvan vier in de hoofdraces.
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