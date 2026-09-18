Max Verstappen heeft zijn vizier gericht op de meest prestigieuze langeafstandsraces ter wereld, mits de F1-kalender dat toelaat. Na zijn eerdere deelname aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring wil de Red Bull Racing-coureur niet alleen terugkeren naar de Nürburgring Nordschleife, maar ook aan de start verschijnen van de 24-uursraces op Le Mans en Daytona.

De mogelijkheid om dit soort uitstapjes naar andere raceklassen te maken, was zelfs een belangrijk breekpunt bij het verlengen van zijn contract bij Red Bull Racing tot en met 2030. De Limburger wil zijn vleugels buiten de koningsklasse uitslaan, maar stelt tegelijkertijd wel duidelijke voorwaarden aan dit soort projecten voordat er überhaupt gereden gaat worden, zo legt uit hij tegenover de Duitse krant BILD.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over pure racerij op de Nürburgring

Verstappen kijkt met een heel goed gevoel terug op zijn optreden in de 24h Nürburgring en maakt er geen geheim van dat hij daar graag nog eens terugkeert. Het goede nieuws is dat de befaamde wedstrijd in de Eifel opnieuw niet samenvalt met een Grand Prix in de Formule 1. Samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella lag hij aan de leiding voor de andere door Winward Racing gerunde Mercedes-AMG, totdat de aandrijfas het met nog vier uur te gaan begaf.

"Dat was absoluut een coole ervaring. Ik zou het dolgraag nog een keer willen doen", aldus Verstappen. "Daar draait het nog voor honderd procent om puur racen. Maar ook andere evenementen van dit kaliber spreken mij zeer aan."

Related image

Kalender en inspraak bepalen plannen voor Le Mans en Daytona

Verstappen heeft zijn pijlen ook gericht op de endurance-klassiekers in Frankrijk en de Verenigde Staten, al hangt alles af van zijn verplichtingen op het hoogste niveau. "Le Mans zie ik absoluut zitten en ook Daytona spreekt mij aan. Dat was tevens één van de redenen waarom ik bij Red Bull heb verlengd. Zij bieden mij de mogelijkheid om ook in deze categorieën aan de start te verschijnen. Dat wil ik in de toekomst blijven doen, maar het moet wel onder mijn eigen voorwaarden gebeuren."

De propvolle kalender met maar liefst 24 Grands Prix per jaar blijkt voorlopig het grootste struikelblok, al vallen ook Le Mans en Daytona niet samen met de Formule 1 in 2027. Daarnaast wil de wereldkampioen alleen instappen als het competitieve plaatje helemaal klopt. "Allereerst moet het natuurlijk in mijn kalender passen. Dat is met 24 Grands Prix in de Formule 1 niet bepaald eenvoudig. Maar ik wil ook inspraak hebben wanneer het aankomt op beslissingen over de prestaties van de auto."

Gerelateerd