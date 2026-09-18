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Masi

Oud-F1-wedstrijdleider Michael Masi vindt nieuwe rol in Australië: "Buitengewoon spannend"

Masi — Foto: © IMAGO

Oud-F1-wedstrijdleider Michael Masi vindt nieuwe rol in Australië: "Buitengewoon spannend"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi keert terug in een vooraanstaande leidinggevende functie binnen de autosport. De Australiër is door SRO Motorsports Australia namelijk per direct aangesteld als de nieuwe Head of Sporting. Masi begint meteen aan een officiële overdrachtsperiode en zal de rol met ingang van het seizoen van 2027 fulltime gaan vervullen.

Tijdens deze overgangsfase gaat Masi al direct achter de schermen aan het werk als opvolger van Abi Hay. Zo zal hij aanwezig zijn bij de laatste twee raceweekenden van de GT World Challenge Australia - de Australische versie van het globale GT3-kampioenschap, waarbij we in Europa onder andere Verstappen Racing in actie zien - en GT4 Australia, beginnend met Sydney Motorsport Park aankomend weekend. In zijn nieuwe functie krijgt hij de leiding over de sportieve en technische reglementen van beide categorieën. Daaronder vallen het toezicht op de SRO Global-procedures, en de aansturing van stewards, wedstrijdleiders en overige officials.

Ervaring van Formule 1 tot Supercars

Masi beschikt over een flinke dosis ervaring op zowel nationaal als internationaal topniveau. Wereldwijde bekendheid verwierf hij door tussen 2019 en 2021 drie seizoenen lang als Race Director te fungeren in de Formule 1. Dat avontuur kwam ten einde na de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi in 2021, toen Max Verstappen Lewis Hamilton versloeg voor het wereldkampioenschap. Recentelijk diende hij van 2022 tot en met 2025 nog als onafhankelijk voorzitter van de officiële commissie van de Australische Supercars. Masi blijft zijn huidige nevenactiviteiten in de autosport aanhouden. Zo blijft hij actief als vicevoorzitter van Karting Australia en als bestuurslid van de South Australian Motor Sport Board.

© Jack Martin
© Jack Martin

Masi kijkt uit naar nieuwe uitdaging bij SRO

Masi kijkt met veel enthousiasme uit naar zijn werkzaamheden binnen de Australische tak van de SRO. "Dit is een buitengewoon spannende kans om deel uit te maken van het volgende hoofdstuk voor SRO Motorsports Australia, en ik kijk ernaar uit om door te gaan met het geweldige werk dat al is verricht door het team en in het bijzonder door Abi. De GT-racerij in Australië zit al langere tijd in de lift, en ik heb er alle vertrouwen in dat er volop kansen liggen om verder te bouwen op de sterke fundamenten die al zijn gelegd."

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